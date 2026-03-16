98. Academy Awards
OSCAR®-Verleihung 2026: Das waren die glamourösesten Looks auf dem Red Carpet
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Heute Nacht ist es wieder so weit: Die OSCAR®-Verleihung findet zum 98. Mal in der Geschichte statt. Mit dabei ist auch in diesem Jahr die Crème de la Crème Hollywoods. Die Outfits der Stars können sich sehen lassen! Diese Looks haben uns besonders begeistert.
Die OSCAR®-Verleihung in der Nacht vom 15. auf den 16. März 2026 ab 23:30 Uhr ansehen
Heidi Klum
GNTM-Chefin Heidi Klum zählt schon seit Jahren zu den Stammgäst:innen der OSCARS®. Auch 2026 ist sie wieder mit dabei und zieht mit ihrem Kleid alle Blicke auf sich. Heidi trägt ein champagnerfarbenes, mit Perlen besetztes Kleid von der Brand Chrome Hearts. Ihr Look wird von einer Perlenkette abgerundet.
Die 21. Staffel GNTM auf Joyn
Barbie Ferreira
Die "Euphoria"-Darstellerin sorgt aktuell immer wieder für Schlagzeilen. Der Grund? Barbie Ferreira hat sage und schreibe 23 Kilo abgenommen. Bei der OSCAR®-Verleihung strahlt sie auf dem Red Carpet in einem blauen Korsettkleid der Marke GapStudio, was ihre schmale Taille ganz besonders betont.
Immer up to date zu den OSCARS®
Timothée Chalamet
Was für ein Look: Timothée Chalamet, nominiert für einen Academy Award für seine Rolle in "Marty Supreme", zeigt sich auf dem roten Teppich in einem edlen Outfit ganz in Weiß von Givenchy.
Chase Infiniti
Die Schauspielerin, die im OSCAR®-nominierten Film "One Battle After Another" mitspielt, posiert auf dem Red Carpet in einem opulenten, fliederfarbenen Kleid mit langer Schleppe von Louis Vuitton. Das Outfit wird von einem passenden Armreif und einer Kette abgerundet.
Damson Idris
Der britische Shootingstar Damson Idris spielt eine der Hauptrollen im OSCAR®-nominierten Film "F1". Auf dem roten Teppich trägt er einen edlen dunkelblauen Mantel mit einem ungewöhnlichen, grau-schwarzen Pelzkragen.
Arón Piper
Der deutsch-spanische Schauspieler Arón Piper, bekannt aus der Teenie-Serie "Élite" trägt bei den 98. Academy Awards ein schwarz-weißes Ensemble der Marke Dior, bestehend aus einem weißen Sakko, einer schwarzen Anzugshose und einer schwarzen Fliege.
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Entdecke die Highlights der OSCAR®-Verleihung 2025
Emma Stone
Gewinnt sie heute einen OSCAR®? Emma Stone ist für ihre Rolle im Film "Bugonia" nominiert. Für diesen besonderen Abend hat sich die 37-Jährige richtig in Schale geworfen. Sie trägt ein Kleid in edlem Silber von Louis Vuitton mit tiefem Rückenausschnitt.
Pedro Pascal
Wow, was für ein Anblick! Pedro Pascal überrascht auf dem Red Carpet im Dolby Theatre mit einem ganz ungewohnten Look. Er zeigt sich ohne sein Markenzeichen - einen Schnauzer. Er trägt ein Ensemble von Chanel, bestehend aus einer schwarzen Hose und einem weißen Hemd, auf dem eine große weiße Ansteckblume prangt.
Danielle Brooks
Die "Orange is the New Black"-Darstellerin setzt auf ein cremefarbenes Dress mit einem weiten Ausschnitt und einem hohen Beinschlitz. Dazu trägt sie High Heels und eine cremefarbene Tasche.
Li Jun Li
Auch Schauspielerin Li Jun Li sorgt für einen besonderen Hingucker auf dem Red Carpet im Dolby Theatre in Los Angeles. Sie trägt ein knallrotes Kleid mit einer langen Schleppe von Gaurav Gupta Couture, die von einem Assistenten getragen wird.
Demi Moore
Die Schauspielerin war bei der 97. OSCAR®-Verleihung 2025 für den Film "The Substance" nominiert - ging aber leer aus. Auch in diesem Jahr ist Demi bei den OSCARS® zu Gast und begeistert mit ihrem Look alle Fotograf:innen auf dem Red Carpet. Sie trägt ein mit Federn besetztes Kleid von Gucci in den Farben Schwarz und Dunkelgrün. Ihren Look rundet sie mit silbernem Schmuck ab.
Chloé Zhao
Für ihre Arbeit am Film "Nomadland" hat Chloé Zhao 2021 schon einmal einen Academy Award gewonnen. Dieses Jahr hat sie wieder die Chance. Sie ist für den Film "Hamnet" in der Kategorie "Beste Regie" nominiert.
Auf dem Red Carpet strahlt Chloé in einem schwarzen Kleid mit weiten Ärmeln von Gabriela Hearst. Ein schwarzer Schleier rundet den Look ab.
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