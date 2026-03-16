"I'll be back"
17 Nominierungen ohne OSCAR®: Songwriterin hält absoluten Niederlagen-Rekord
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
17 Nominierungen - aber wieder kein OSCAR®: Die Niederlagen-Serie der Songwriterin Diane Warren bei den Academy Awards 2026 markiert einen traurigen Rekord. Gleichzeitig sorgt der Gewinner ihrer Kategorie für einen historischen Moment.
Diane Warren gehört zu den erfolgreichsten Songwritern der Welt. Seit fast vier Jahrzehnten schreibt die 69-Jährige erfolgreiche Lieder für Stars wie Lady Gaga, Cher und Celine Dion. Außerdem prägt sie Hollywoods Filmmusik. Zu ihren bekanntesten Hits gehört "I Don’t Want To Miss A Thing", gesungen von Aerosmith für den Film "Armageddon" (1998).
OSCAR®-Stimmung auf Joyn!
Hollywoods Hit-Maschine
Auch in diesem Jahr war die Komponistin wieder in der Kategorie "Best Original Song" nominiert. Für den Song "The Journey" aus dem Kriegsdrama "The Six Triple Eight" stand ihr Name zum 17. Mal auf der Liste der Nominierten für den "Besten Originalsong" - und wieder ging sie leer aus.
"Golden" schreibt Geschichte
Stattdessen gewann ein Lied, das in die Annalen der OSCAR®-Geschichte eingehen wird: Mit dem Song "Golden" aus dem Animationsfilm "KPop Demon Hunters" siegte erstmals ein K-Pop-Song gegen die Konkurrenz - ein historischer Moment für das koreanische Pop-Genre.
Humor statt Frust
Ihren 17. Rückschlag nimmt Diane Warren aber offensichtlich mit Selbstironie und Humor: "Ich habe schon viele Dankesreden geschrieben, die ich wieder zerknüllen und in meine Tasche stecken musste", erklärte sie nach der Verleihung 2026. In Terminator-Manier fügte sie hinzu: "I’ll be back", "Ich komme wieder". Einen OSCAR® besitzt die Komponistin bereits. 2022 erhielt sie den Ehrenpreis der Academy für ihr Lebenswerk.
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