"I'll be back" 17 Nominierungen ohne OSCAR®: Songwriterin hält absoluten Niederlagen-Rekord Veröffentlicht: Vor 40 Minuten von C3 Newsroom Diane Warren und ihr Begleiter bei der Ankunft für die 98. Verleihung der Academy Awards. Bild: IMAGO / Cinema Publishers Collection

17 Nominierungen - aber wieder kein OSCAR®: Die Niederlagen-Serie der Songwriterin Diane Warren bei den Academy Awards 2026 markiert einen traurigen Rekord. Gleichzeitig sorgt der Gewinner ihrer Kategorie für einen historischen Moment.

Diane Warren gehört zu den erfolgreichsten Songwritern der Welt. Seit fast vier Jahrzehnten schreibt die 69-Jährige erfolgreiche Lieder für Stars wie Lady Gaga, Cher und Celine Dion. Außerdem prägt sie Hollywoods Filmmusik. Zu ihren bekanntesten Hits gehört "I Don’t Want To Miss A Thing", gesungen von Aerosmith für den Film "Armageddon" (1998).

Hollywoods Hit-Maschine Auch in diesem Jahr war die Komponistin wieder in der Kategorie "Best Original Song" nominiert. Für den Song "The Journey" aus dem Kriegsdrama "The Six Triple Eight" stand ihr Name zum 17. Mal auf der Liste der Nominierten für den "Besten Originalsong" - und wieder ging sie leer aus.

"Golden" schreibt Geschichte Stattdessen gewann ein Lied, das in die Annalen der OSCAR®-Geschichte eingehen wird: Mit dem Song "Golden" aus dem Animationsfilm "KPop Demon Hunters" siegte erstmals ein K-Pop-Song gegen die Konkurrenz - ein historischer Moment für das koreanische Pop-Genre.