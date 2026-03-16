Echte Seltenheit
OSCAR®-Verleihung 2026: Leonardo DiCaprio kam dieses Jahr ohne seine Mutter
Veröffentlicht:von Anna-Maria Hock
Leonardo DiCaprio hält sein Privatleben normalerweise weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Umso überraschender war nun sein gemeinsamer Pärchen-Auftritt mit Freundin Vittoria bei der 98. OSCAR®-Verleihung.
Dieses Jahr ohne Mama bei den Academy Awards
Sie liefen zwar nicht gemeinsam über den Red Carpet, saßen im Publikum aber direkt nebeneinander: Leonardo DiCaprio und Freundin Vittoria Ceretti.
Der gemeinsame Pärchen-Auftritt gilt als echte Seltenheit. Normalerweise bringt Leo zu den Academy Awards gerne seine Mutter Irmelin Indenbirken mit. Umso überraschender ist es, dass er dieses Jahr zusammen mit seiner Freundin, dem italienischen Model Vittoria Ceretti, erscheint.
Hier siehst du die beiden zusammen im Publikum:
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Die beiden waren gleich zu Beginn der Verleihung zusammen im Publikum zu sehen, als Moderator Conan O'Brien Leo scherzhaft als "König der Memes" betitelte.
Der 51-Jährige war in diesem Jahr für einen Academy Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle im Film "One Battle After Another" nominiert. Letztendlich ging er aber leer aus und musste sich gegen Michael B. Jordan geschlagen geben.
Leo DiCaprio und Vittoria sind seit 3 Jahren ein Paar
Erstmals zusammen gesichtet wurden Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti im Herbst 2023. Damals wurden die beiden knutschend in einem Nachtclub auf der Partyinsel Ibiza abgelichtet. Seitdem werden die beiden immer wieder zusammen gesichtet - zuletzt etwa bei Jeff Bezos' Hochzeit im Sommer 2025 und nun auch bei den OSCARS®.
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