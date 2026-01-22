Wer gewinnt bei der 98. Verleihung? Oscars 2026: Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Bester internationaler Film" Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von Peter Falan Picha Welcher internationale Film folgt auf "I'm Still Here" (Gewinner 2025)? Bild: Pramote_stock.adobe.com; backup16_stock.adobe.com; gomolach_stock.adobe.com

Zur 98. Oscar-Verleihung versammelt sich im Dolby Theatre in Los Angeles erneut das Who's who der Filmbranche. Während Hollywood feiert, konkurrieren Produktionen aus aller Welt um eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen des Abends. Das sind die Nominierten in der Kategorie "Bester internationaler Film".

Das sind die Nominierten 2026 Die Oscar-Nominierungen stehen fest - und einmal mehr beweisen sie, dass große Filmkunst keine Ländergrenzen kennt. Fünf Produktionen hoffen nun auf die begehrte Goldstatue. "The Secret Agent" (Brasilien 🇧🇷), Regie: Kleber Mendonça Filho

"It Was Just an Accident" (Frankreich 🇫🇷), Regie: Jafar Panahi

"Sentimental Value" (Norwegen 🇳🇴), Regie: Joachim Trier

"Sirât" (Spanien 🇪🇸), Regie: Oliver Laxe

"Die Stimme von Hind Rajab" (Tunesien 🇹🇳), Regie: Kaouther Ben Hania

So kommt die Kategorie "Bester internationaler Film" zustande Seit 1948 ist die Oscar-Kategorie "Bester internationaler Film" eine der spannendsten Disziplinen bei den Academy Awards. Was als Ehren-Oscar begann, etablierte sich ab 1957 als eigene Auszeichnung und feste Größe der Verleihung. Lange Zeit firmierte sie als "Bester fremdsprachiger Film". Dann wurde sie umbenannt, um der globalen Filmwelt Rechnung zu tragen. Prämiert werden Spielfilme außerhalb der USA mit überwiegend nicht-englischsprachigem Dialog, die von ihren jeweiligen Ländern offiziell eingereicht wurden. Die Auswahl geschieht über ein mehrstufiges Sichtungsverfahren durch Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences.