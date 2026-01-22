98. Academy Awards
Oscars 2026: Das sind die Nominierungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller"
Veröffentlicht:von Rebecca N.
Am 15. März 2026 werden im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars verliehen. Nun stehen auch die Nominierten in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" fest, die sich in diesem Jahr Hoffnungen auf die begehrte Auszeichnung machen dürfen.
Die Oscar-Nominierungen sind verkündet und die Spannung steigt. In der Kategorie "Bester Nebendarsteller" finden sich in diesem Jahr sehr unterschiedliche Rollen und Darsteller.
"Bester Nebendarsteller": Das sind die Nominierten 2026
Folgende Schauspieler sind für den Oscar nominiert:
Darum geht es in der Kategorie "Bester Nebendarsteller"
Der Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ehrt die Leistung eines Filmschauspielers in einer Nebenrolle. Diese Ehrung, die erstmals 1937 verliehen wurde, würdigt Schauspieler, die durch ihre Darbietungen das Gesamtbild eines Films maßgeblich bereichern und prägen.
Das sind die Oscar-Gewinner der letzten Jahre
2025: Kieran Culkin ("A Real Pain")
2024: Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")
2023: Ke Huy Quan ("Everthing Everywhere All at Once")
2022: Troy Cotsur ("Coda")
2021: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")
