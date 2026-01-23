zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
98. Academy Awards

Oscars 2026: Die 5 Nominierungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller"

Aktualisiert:

von Rebecca N.

Welche Schauspieler gewinnt in der Kategorie "Bester Nebendarsteller"?

Bild: Pramote_stock.adobe.com; backup16_stock.adobe.com; gomolach_stock.adobe.com

Am 15. März 2026 werden im Dolby Theatre in Los Angeles die Oscars verliehen. Nun stehen auch die 5 Nominierten in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" fest, die sich in diesem Jahr Hoffnungen auf die begehrte Auszeichnung machen dürfen.

Die Oscar-Nominierungen sind verkündet und die Spannung steigt. In der Kategorie "Bester Nebendarsteller" finden sich in diesem Jahr sehr unterschiedliche Rollen und Darsteller.

"Bester Nebendarsteller": Das sind die Nominierten 2026

Folgende Schauspieler sind für den Oscar nominiert:

  • Benicio Del Toro ("One Battle After Another")

  • Jacob Elordi ("Frankenstein")

  • Sean Penn ("One Battle After Another")

  • Stellan Skarsgård ("Sentimental Value")

  • Delroy Lindo ("Blood & Sinners")

Immer up-to-date zu den Oscars

Darum geht es in der Kategorie "Bester Nebendarsteller"

Der Oscar in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" ehrt die Leistung eines Filmschauspielers in einer Nebenrolle. Diese Ehrung, die erstmals 1937 verliehen wurde, würdigt Schauspieler, die durch ihre Darbietungen das Gesamtbild eines Films maßgeblich bereichern und prägen.

Das sind die Oscar-Gewinner der letzten Jahre

  • 2025: Kieran Culkin ("A Real Pain")

  • 2024: Robert Downey Jr. ("Oppenheimer")

  • 2023: Ke Huy Quan ("Everthing Everywhere All at Once")

  • 2022: Troy Cotsur ("Coda")

  • 2021: Daniel Kaluuya ("Judas and the Black Messiah")



Biografie

Oppenheimer

Verfügbar auf Joyn173:13 Min • Ab 12
Historisches Drama

Gladiator

Verfügbar auf Joyn148:38 Min • Ab 16

