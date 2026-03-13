Countdown Oscars 2026: Übertragung hier im kostenlosen Livestream und im Free-TV sehen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Wer ist bei den Oscars 2026 im Rennen für eine der begehrten Trophäen? Bild: picture alliance / Jordan Strauss/Invision/AP, Oleh_stock.adobe.com

Hollywoods glamouröseste Nacht steht wieder bevor: In der Nacht vom 15. auf den 16. März werden die Oscars zum 98. Mal verliehen. Wann die Verleihung beginnt, wo du sie in Deutschland live im TV und Stream verfolgen kannst - und welche Highlights dieses Jahr auf Film-Fans warten.

In der Nacht vom 15. auf den 16. März 2026 ist es wieder so weit: Die Oscars werden zum 98. Mal im berühmten Dolby Theatre im Hollywood-Komplex Ovation Hollywood in Los Angeles verliehen. Die prestigeträchtigen Preise der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gehen traditionell an Filmschaffende aus aller Welt - und auch in diesem Jahr richtet sich der Blick der internationalen Filmbranche auf die glamouröseste Nacht des Jahres.

Immer up to date zu den OSCARS® Highlights, News und OSCAR®-prämierte Filme auf Joyn streamen

Oscars 2026: Wo ist die Übertragung im kostenlosen Livestream zu sehen? Film-Fans in Deutschland können die Oscars 2026 bequem von zu Hause aus im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen. Bereits ab 22:00 Uhr am 15. März beginnt die Berichterstattung vom Roten Teppich, inklusive exklusiver Interviews mit Stars und Nominierten. Direkt im Anschluss startet die Live-Übertragung der eigentlichen Gala, sodass du kein Highlight der Preisverleihung verpasst.

Oscars 2026: Wo kann ich die Übertragung im Free-TV sehen? Für alle, die lieber vor dem Fernseher mitfiebern, zeigt ProSieben die Oscars 2026 live aus Hollywood. Ab 23:30 Uhr startet die Vorschau "Oscar-Countdown - live vom Red Carpet" und um 00:00 Uhr (16. März) beginnt die offizielle Award-Zeremonie. So können deutsche Zuschauer:innen die glamouröse Nacht der Filmwelt bequem auf dem Sofa verfolgen.

Vormerken: Die OSCAR®-Verleihung in der Nacht vom 15. auf den 16. März 2026 ab 23:30 Uhr ansehen Hier geht's zum ProSieben-Livestream auf Joyn

Moderator und Ablauf der Gala Durch die diesjährige Oscar-Gala führt erneut der US-Comedian und Moderator Conan O'Brien. Die Preisverleihung ehrt Filme, die im Jahr 2025 erschienen sind. Die Oscars gelten als wichtigster Filmpreis der Welt und werden seit 1929 vergeben. Traditionell stehen dabei neben den Schauspiel- und Regiepreisen auch zahlreiche technische Kategorien im Fokus - von Kamera über Schnitt bis hin zu visuellen Effekten.

Neue Kategorie bei den Oscars 2026 2026 gibt es eine kleine Premiere: Erstmals wird ein Oscar in der Kategorie "Bestes Casting" vergeben. Damit würdigt die Academy die Arbeit von Casting-Direktor:innen, die maßgeblich für die Besetzung von Filmproduktionen verantwortlich sind.