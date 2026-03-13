Countdown OSCARS® 2026 Übertragung: Hier kannst du morgen die Academy Awards im kostenlosen Livestream und im Free-TV sehen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Wer ist bei den OSCARS® 2026 im Rennen für eine der begehrten Trophäen? Bild: big_bad_bill - stock.adobe.com

Hollywoods glamouröseste Nacht steht wieder bevor: In der Nacht vom 15. auf den 16. März werden die OSCARS® zum 98. Mal verliehen. Wann die Verleihung beginnt, wo du sie in Deutschland live im TV und Stream verfolgen kannst - und welche Highlights dieses Jahr auf Film-Fans warten.

In der Nacht vom 15. auf den 16. März 2026 ist es wieder so weit: Die OSCARS® werden zum 98. Mal im berühmten Dolby Theatre im Hollywood-Komplex Ovation Hollywood in Los Angeles verliehen. Die prestigeträchtigen Preise der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gehen traditionell an Filmschaffende aus aller Welt - und auch in diesem Jahr richtet sich der Blick der internationalen Filmbranche auf die glamouröseste Nacht des Jahres.

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OSCARS® 2026: Wo ist die Übertragung im kostenlosen Livestream zu sehen? Film-Fans in Deutschland können die OSCARS® 2026 bequem von zu Hause aus im kostenlosen Livestream auf Joyn verfolgen. Bereits ab 22:00 Uhr am 15. März beginnt die Berichterstattung vom Roten Teppich, inklusive exklusiver Interviews mit Stars und Nominierten. Direkt im Anschluss startet die Live-Übertragung der eigentlichen Gala, sodass du kein Highlight der Preisverleihung verpasst.

OSCARS® 2026: Wo kann ich die Übertragung im Free-TV sehen? Für alle, die lieber vor dem Fernseher mitfiebern, zeigt ProSieben die OSCARS® 2026 live aus Hollywood. Ab 23:30 Uhr startet die Vorschau "Oscar-Countdown - live vom Red Carpet" und um 00:00 Uhr (16. März) beginnt die offizielle Award-Zeremonie. So können deutsche Zuschauer:innen die glamouröse Nacht der Filmwelt bequem auf dem Sofa verfolgen.

Vormerken: Die OSCAR®-Verleihung in der Nacht vom 15. auf den 16. März 2026 ab 23:30 Uhr ansehen Hier geht's zum ProSieben-Livestream auf Joyn

Moderator und Ablauf der Gala Durch die diesjährige Oscar-Gala führt erneut der US-Comedian und Moderator Conan O'Brien. Die Preisverleihung ehrt Filme, die im Jahr 2025 erschienen sind. Die OSCARS® gelten als wichtigster Filmpreis der Welt und werden seit 1929 vergeben. Traditionell stehen dabei neben den Schauspiel- und Regiepreisen auch zahlreiche technische Kategorien im Fokus - von Kamera über Schnitt bis hin zu visuellen Effekten.

Neue Kategorie bei den OSCARS® 2026 2026 gibt es eine kleine Premiere: Erstmals wird ein Oscar in der Kategorie "Bestes Casting" vergeben. Damit würdigt die Academy die Arbeit von Casting-Direktor:innen, die maßgeblich für die Besetzung von Filmproduktionen verantwortlich sind.