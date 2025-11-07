Wintersport statt Daily Soap
"Rote Rosen" und "Sturm der Liebe" machen Pause: ARD ändert Programm im Dezember
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Am Freitag, 12. Dezember, stellt die ARD ihr Tagesprogramm um: Unter dem Label "Sportschau" wird ab 9:05 Uhr mehr als acht Stunden lang Wintersport live übertragen.
ARD wirft das Programm um
Für Fans beliebter Daily-Formate heißt es Mitte Dezember: Geduld haben. Am Freitag, 12. Dezember, müssen Zuschauer:innen auf mehrere Magazine und ARD-Serien verzichten. Sowohl "Rote Rosen" als auch "Sturm der Liebe" fallen an diesem Tag aus. Grund dafür ist eine Programmänderung.
Wintersport gilt für die öffentlich-rechtlichen Sender traditionell als Quotenmagnet. Der geplante "Sportschau"-Tag soll am 12. Dezember stattfinden und sich über den gesamten Tag erstrecken.
Unter dem bekannten Label "Sportschau" zeigt die ARD Live-Übertragungen und Zusammenfassungen von den wichtigsten Weltcups. Wintersportfans dürfen sich ab 9:05 Uhr auf über acht Stunden Action freuen: mit Wettkämpfen in Skeleton, Ski alpin, Biathlon, Freestyle, Skispringen und Langlauf.
Wintersport satt: Ein Tag voller Weltcup-Highlights im Ersten
Bereits am Vormittag fällt der Startschuss mit dem Skeleton-Weltcup der Männer aus Lillehammer, gefolgt von der Abfahrt der Damen in St. Moritz um 10:10 Uhr. Nur eine Stunde später steht der 10-Kilometer-Sprint der Biathlon-Männer aus Hochfilzen auf dem Plan.
Auch der Nachmittag bietet zahlreiche Höhepunkte: Die "Sportschau" berichtet live vom Freestyle-Weltcup Skicross in Val Thorens und vom 7,5-Kilometer-Sprint der Biathlon-Frauen. Der Weltcup der Skispringerinnen in Klingenthal ist mit beiden Durchgängen live dabei. Zum Abschluss zeigt die ARD Zusammenfassungen des Skeleton-Wettbewerbs der Frauen und den Langlauf-Teamsprint aus Davos. Damit erwartet die Zuschauer:innen ein ganzer Tag voller Spannung, Action und Weltklasseleistungen im Schnee.
Der große Wintersport-Marathon mit Experten
Reporter wie Eik Galley, Tobias Barnerssoi, Christian Dexne, Jan Wiecken, Philipp Sohmer und Jens-Jörg Rieck führen durch den Tag. So sorgt Das Erste mit seinem Wintersport-Marathon für den perfekten Auftakt in ein intensives Weltcup-Wochenende.
