Änderungen im Programm
Wegen Feiertag am 1. Mai: Welche Sendungen laufen - und welche ausfallen
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Der Tag der Arbeit sorgt für Verschiebungen in der TV-Routine: Besonders im Ersten trifft es die Vorabend-Quizfans. Wir zeigen, was diesen Freitag bei ARD, ZDF und den Dritten läuft - und wo Dailys, Quizshows und Magazine pausieren.
Zum 1. Mai greifen ARD und Co. traditionell ins Programmraster ein - mal mehr, mal weniger. Dieses Jahr trifft es vor allem die Vorabend-Quizfans im Ersten: Statt der gewohnten fünf Ausgaben von "Wer weiß denn sowas?" zeigt die ARD in dieser Woche nur vier Folgen. Montag bis Donnerstag läuft die Show wie gewohnt um 18 Uhr. Am Freitag, 1. Mai, entfällt die Sendung komplett.
Statt Kai Pflaume & Co. läuft am frühen Abend ein Spielfilm: Die ARD hat das Vorabendprogramm wegen des bundesweiten Feiertags umgebaut und zeigt um 18 Uhr "Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester" mit Axel Prahl und Dagmar Manzel. Für Quiz-Fans bedeutet das: einmal mehr Zwangspause, nachdem bereits Anfang April eine Folge feiertagsbedingt ausfallen musste. Ab dem nächsten Werktag kehrt "Wer weiß denn sowas?" wieder zurück auf den Stammplatz.
Verpasse keine Folge von "Bares für Rares"
So trifft der 1. Mai den TV-Vorabend
Beim ZDF fällt der Einschnitt am Tag der Arbeit deutlich kleiner aus. Tagsüber laufen die bekannten Dailys und Magazine wie üblich, größere Programmankündigungen speziell zum Tag der Arbeit gibt es aktuell nicht. Formate wie "Volle Kanne", "heute - in Europa", "Bares für Rares" oder "Die Rosenheim-Cops" bleiben nach jetzigem Stand im gewohnten Rhythmus und werden - anders als das ARD-Vorabendquiz - nicht komplett aus dem Programm gekegelt.
Bei den Dritten Programmen zeigt sich ein gemischtes Bild: Die meisten Regionalsender halten an ihren Nachrichten- und Servicemagazinen fest, schieben aber rundherum häufig Sonderformate ein - etwa Dokus oder Musiksendungen zum Thema Arbeit, Gewerkschaften oder Maifeiern.
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