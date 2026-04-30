Änderungen im Programm Wegen Feiertag am 1. Mai: Welche Sendungen laufen - und welche ausfallen Veröffentlicht: Vor 5 Minuten von C3 Newsroom Fans von "Bares für Rares" müssen am Tag der Arbeit nicht auf die Sendung verzichten. Bild: ZDF/Frank W. Hempel

Der Tag der Arbeit sorgt für Verschiebungen in der TV-Routine: Besonders im Ersten trifft es die Vorabend-Quizfans. Wir zeigen, was diesen Freitag bei ARD, ZDF und den Dritten läuft - und wo Dailys, Quizshows und Magazine pausieren.

Zum 1. Mai greifen ARD und Co. traditionell ins Programmraster ein - mal mehr, mal weniger. Dieses Jahr trifft es vor allem die Vorabend-Quizfans im Ersten: Statt der gewohnten fünf Ausgaben von "Wer weiß denn sowas?" zeigt die ARD in dieser Woche nur vier Folgen. Montag bis Donnerstag läuft die Show wie gewohnt um 18 Uhr. Am Freitag, 1. Mai, entfällt die Sendung komplett. Statt Kai Pflaume & Co. läuft am frühen Abend ein Spielfilm: Die ARD hat das Vorabendprogramm wegen des bundesweiten Feiertags umgebaut und zeigt um 18 Uhr "Gloria, die schönste Kuh meiner Schwester" mit Axel Prahl und Dagmar Manzel. Für Quiz-Fans bedeutet das: einmal mehr Zwangspause, nachdem bereits Anfang April eine Folge feiertagsbedingt ausfallen musste. Ab dem nächsten Werktag kehrt "Wer weiß denn sowas?" wieder zurück auf den Stammplatz.

Verpasse keine Folge von "Bares für Rares" Montags bis freitags um 15:05 Uhr und samstags um 15:15 Uhr Streame hier die Trödel-Show im ZDF-Livestream auf Joyn