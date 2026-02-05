Programmänderungen in der ARD Zwangspause für "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe": Olympia verdrängt Telenovelas Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau An fünf Werktagen weichen diese Soap-Formate der Olympia-Berichterstattung. Bild: ARD

Wintersport-Begeisterte dürften bei den 25. Olympischen Winterspielen voll auf ihre Kosten kommen. Romantik-Fans müssen bei der ARD demnächst auf Herzschmerz und Liebesschwüre am Nachmittag verzichten.

Über 200 Stunden berichten ARD und ZDF insgesamt live von den 25. Olympischen Winterspielen, die vom 6. bis zum 22. Februar 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo ausgetragen werden. In den Mediatheken kommen in den Livestreams über 700 Stunden zusammen. Was Wintersport-Freunde juhbeln lässt, sorgt bei anderen für Verstimmung: Wegen Olympia wird das gewohnte ARD-Programm geändert.

Vor allem Serien-Fans müssen stark sein. An fünf Werktagen entfallen die gewohnten Telenovelas "Rote Rosen" und "Sturm der Liebe". Zudem werden die Serien am Rosenmontag, 16. Februar, durch die Berichterstattung zu den drei großen Faschingsumzügen in Düsseldorf, Köln und Mainz ersetzt. Erst am Montag, 23. Februar, läuft das nachmittägliche Serien-Programm in der ARD wieder normal.

