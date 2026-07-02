Nanu, ganz ohne Ball? Vom Stadion ins Fernsehen: Diese Fußballspieler machen jetzt TV-Unterhaltung Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Tina Lilian Tauschten den Fußball gegen die Showbühne: Mario Basler, Max Kruse und Thorsten Legat (v.l.n.r.). Bild: picture alliance/dpa; Joyn; ARD/WDR/Christof Arnold

Irgendwann wird der Rasen zu langweilig. Gut, dass es jede Menge nervenaufreibende Reality- und Entertainment-Sendungen gibt, die Abwechslung ins Leben bringen. Doch können die einstigen Ball-Profis auch in der Reality-Liga bestehen?

Pierre Littbarski "The Masked Singer": 2021 war Pierre Littbarski in der fünften Staffel der Gesangsshow dabei. Als "Hammerhai" wurde er allerdings schon in Folge zwei enttarnt.

"Das große Promibacken": Auch in der Küche punktete der Ex-Fußballprofi. 2025 überraschte er in der neunten Staffel alle und schied erst in Folge sieben aus. Pierre Littbarski absolvierte in seiner aktiven Zeit 73 Länderspiele mit der deutschen Nationalmannschaft und gewann 1990 in Italien die Weltmeisterschaft mit der DFB-Elf. Am 16. April 1960 geboren, begann der Berliner seine Profikarriere als offensiver Mittelfeldspieler beim 1. FC Köln. Er war einer der besten Dribbler seiner Generation und galt besonders in Standardsituationen als gefährlich für den Gegner. Heute ist Littbarski als Trainer aktiv und dank seiner charismatischen Persönlichkeit ein gern gesehener Gast in Sport- und Unterhaltungs-Sendungen.

Eike Immel "Promis unter Palmen": 2025 nahm Immel an der dritten Staffel der Reality-Show teil. Doch schnell brachte er seine Mitbewohner:innen mit einem frauenfeindlichen Spruch gegen sich auf. Fast einstimmig wurde er bereits in Folge zwei aus der Show gewählt.

"Das große Promi-Büßen": Im Herbst 2026 wird sich Eike Immel in der fünften Staffel der Reality-Show seinen Sünden stellen. Schon jetzt brodelt die Gerüchteküche und es sieht so aus, als sorge der Ex-Torhüter erneut für heftigen Wirbel. Am 27. November 1960 geboren, startete Eike Immel schon als Teenager seine Profikarriere beim Verein Borussia Dortmund. Schon früh wurde sein Talent als Torhüter entdeckt. 1992 gewann er nach seinem Wechsel zum VfB Stuttgart die deutsche Meisterschaft. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Immel 19 Länderspiele, allerdings meistens als Ersatzkeeper. Seit dem Ende seiner aktiven Karriere macht Immel hauptsächlich mit finanziellen Schwierigkeiten, persönlichen Problemen und seiner Teilnahme an Reality-TV-Formaten Schlagzeilen. Im Herbst 2026 gibt es also bei "Das große Promi-Büßen" einiges aufzuarbeiten.

3 Staffeln Promis unter Palmen Alle Folgen anschauen Wer ist bereit, für Geld alles zu machen und an seine Grenzen zu gehen? Bei "Promis unter Palmen" leben völlig unterschiedliche Charaktere zusammen in einer traumhaften Villa am Strand von Thailand unter permanenter Kamerabeobachtung und werden dabei mit allen Facetten des Zusammenlebens konfrontiert. Doch am Ende kann nur eine:r die goldene Kokosnuss und bis zu 50.000 Euro im Koffer mit nach Hause nehmen. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

David Odonkor "Promi Big Brother": 2015 nahm Odonkor an der 15. Staffel teil und eroberte durch seine sympathische und offene Art die Herzen der Zuschauer:innen. Im Finale setzte er sich gegen Menowin Fröhlich durch und holte sich den Sieg.

"Joko & Klaas gegen ProSieben": Im Juni 2019 war Odonkor in der zweiten Folge der zweiten Staffel zu sehen. Gemeinsam mit Kevin Kurányi trat er in einem Ball-Parcours gegen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf an. Er war Teil des Sommermärchens: 2006 holte David Odonkor mit der deutschen Nationalmannschaft zwar nur den dritten Platz bei der Fußball-Weltmeisterschaft, eroberte aber die Herzen einer ganzen Nation. 2002 gab der am 21. Februar 1984 geborene Stürmer sein Bundesliga-Debüt mit Borussia Dortmund, 2006 wechselte er zu Real Betis nach Spanien. 16 Länderspiele absolvierte er mit der deutschen Nationalmannschaft und war als extrem schneller Flügelspieler bekannt, der häufig mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Heute ist er als Trainer und TV-Experte aktiv und nimmt regelmäßig an Spiel- und Reality-Shows teil.

David Odonkor bei "Promi Big Brother" Ganze Folge Promi Big Brother Big Brother verschärft die Regeln Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.08.2015 • 85 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

9 Staffeln Joko & Klaas gegen ProSieben Alle Folgen anschauen Ihr Gegner ist groß, rot und mächtiger denn je: Jetzt fordern Joko und Klaas gemeinsam einen ganzen Sender heraus. Es geht um Ruhm, Ehre und 15 Minuten oder 24 Stunden Sendezeit. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Mario Basler "Promi Big Brother": 2016 erreichte Basler das Finale der vierten Staffel. Er belegte den dritten Platz, den Sieg holte sich Ben Teewag.

"Schlag den Star": 2020 trat Mario Basler im TV-Duell gegen Koch Frank Rosin an. Alle Beschwerden über die Spiele und ungerechte Behandlung halfen nichts, am Ende verlor Basler.

"Mission: Job unknown": Gemeinsam mit Sven Hannawald musste Mario Basler 2023 in der ersten Folge der Reality-Sendung in Mexiko den Job des Rettungsschwimmers ausüben. Doch dann tauchte ein Krokodil auf und Basler weigerte sich, ins Wasser zu gehen. Mario Basler wurde am 18. Dezember 1968 in Neustadt an der Weinstraße geboren. Er galt als einer der markantesten Charaktere des deutschen Fußballs in den 1990er-Jahren. Seine Profikarriere begann er beim 1. FC Kaiserslautern. Mit Werder Bremen gewann er den DFB-Pokal und wurde Nationalspieler. Insgesamt 30 Länderspiele absolvierte er und nahm 1994 an der WM teil. Seine größten Erfolge erzielte er mit dem FC Bayern München, mit dem er zweimal deutscher Meister wurde. Seine exzentrische Art mit polarisierenden Kommentaren und einer guten Prise Humor machte ihn nach seiner Profikarriere zu einer bekannten Medienfigur.

Max Kruse "Promi Big Brother": 2024 erreichte Kruse in Staffel 12 das Halbfinale. Im Haus trat er bodenständig und authentisch auf, Konflikte sprach er direkt an.

"Schlag den Star": 2022 stellte sich Kruse dem Duell gegen Steven Gätjen, 2025 gemeinsam mit Ehefrau Dilara Kruse gegen Knossi und Lia Mitrou. Beide Male holte er den Sieg. Max Bennet Kruse wurde vor allem als kreativer Offensivspieler bekannt. Am 19. März 1988 in Reinbek geboren, begann er seine Karriere beim SV Werder Bremen. Beim FC St. Pauli etablierte er sich als torgefährlicher Angreifer. Mit der deutschen Nationalmannschaft lief Kruse 14 Mal auf und erzielt 4 Tore. Auch heute ist Max Kruse noch als Fußballer im Einsatz, hat sich aber neben seinen Auftritten in TV-Shows und als TV-Experte ein zweites Standbein im Profi-Poker aufgebaut. 2015 nahm er nicht nur an der "TV total PokerStars.de Nacht" teil, sondern zockt bis heute regelmäßig erfolgreich bei Weltmeisterschaften und Live-Turnieren.

13 Staffeln Promi Big Brother Promi Big Brother In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Markus Babbel "Most Wanted": 2026 suchte er gemeinsam mit Ehefrau Tina Babbel das perfekte Versteck. Doch die Hunter erwischten beide bereits in der ersten Folge.

"Schlag den Star": 2024 trat Babbel gegen seinen Fußball-Kollegen Mehmet Scholl an. Doch aufgrund von Knieproblemen musste Scholl die Show verletzungsbedingt nach knapp einer Stunde abbrechen. Thomas Helmer sprang ein, doch Babbel konnte sich am Ende durchsetzen. Er war einer der erfolgreichsten deutschen Abwehrspieler. Markus Babbel wurde am 8. September 1972 in München geboren und spielte den Großteil seiner Karriere beim FC Bayern, mit dem er mehrere deutsche Meisterschaften gewann. Mit der deutschen Nationalmannschaft wurde er 1996 Europameister und absolvierte insgesamt 51 Länderspiele. 2001 erkrankte er schwer am Guillain-Barré-Syndrom, Lähmungen in den Beinen und im Gesicht zwangen ihn in den Rollstuhl. Doch er kämpfte sich zurück auf den Fußballplatz. Heute ist Markus Babbel ein gefragter TV- und Fußballexperte, ist als Redner buchbar und tritt als Heavy Metal-DJ auf.

2 Staffeln Most Wanted Alle Folgen anschauen Sechzehn Prominente wagen einen spektakulären Ausbruch aus dem Gefängnis. Ihr Ziel: fünf Tage in Freiheit zu bleiben, während ihnen drei Hunter dicht auf den Fersen sind. Während die Hunter durch regelmäßige GPS-Daten unterstützt werden, sind die geld- und handylosen Targets auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Doch Vorsicht: Jede:r Bürger:in kann auch zum Informanten oder zur Informantin für die Verfolger werden. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Thorsten Legat "Das große Promi-Büßen": 2024 nahm Legat gemeinsam mit seinem Sohn Nico an der dritten Staffel teil. Die Konfrontation in der "Runde der Schande" und verschiedene Vorwürfe des Sohnes führten zu einem öffentlichen Familien-Konflikt und Legat verließ die Sendung freiwillig.

"Schlag den Star": 2016 verlor Legat knapp gegen Detlef D! Soost. Dafür konnte er sich 2026 klar gegen Harald Glööckler durchsetzen.

"Fort Boyard": 2018 kämpfte sich Legat in Folge 4 der Abenteuer-Sendung durch die Festung. Als er bei der Lösung einer Aufgabe versuchte, an einer klebrigen Wand Halt zu finden, klemmte sich Legat schmerzhaft die Leiste ein und steckte fest. Seine impulsive Art und sein stark polarisierendes Auftreten haben ihn zu einer Kultfigur gemacht. Schon als Fußballspieler war er für seinen aggressiven Spielstil und seine hohe Einsatzbereitschaft bekannt. Am 7. November 1986 in Bochum geboren, begann er seine Bundesliga-Karriere beim Heimatverein VfL Bochum. Es folgten unter anderem Stationen bei Werder Bremen, Eintracht Frankfurt und VfB Stuttgart. Mit Werder Bremen gewann er den DFB-Pokal. Für die deutsche A-Nationalmannschaft wurde er nie aufgestellt. Ab den 2010er Jahren ist Legat ein bekannter Gast in deutschen Reality-Formaten.

4 Staffeln Das große Promi-Büßen Das große Promi-Büßen Unvergessen. Aber auch unverzeihlich? Bei "Das große Promi-Büßen" bekommen prominente Teilnehmer:innen mit turbulenter Vergangenheit die Chance, sich ihren Sünden zu stellen. Dazu geben sie jeglichen Luxus auf und ziehen in ein Camp, in dem herausfordernde Challenges auf sie warten. Doch damit nicht genug: Olivia Jones konfrontiert die Prominenten direkt mit ihren bisherigen Fehltritten. Wer kann eine Seite von sich präsentieren, die der Öffentlichkeit bisher verborgen blieb? Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen