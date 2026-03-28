"Dicker alter Mann" Für "Verstehen Sie Spaß?" wird Barbara Schöneberger heute zum Mann Veröffentlicht: Vor 15 Minuten von Julia W. Für ein Konzert von Nico Santos hat sich Barbara Schöneberger als Mann verkleidet. Bild: SWR/Kimmig Entertainment

Für die neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" wird Barbara Schöneberger zum bärtigen, untersetzten Mann. Die ungewöhnliche Verwandlung eröffnet der Moderatorin ganz ungeahnte Perspektiven.

Heute, 20:15 Uhr • Folge 193 "Verstehen Sie Spaß?" mit Barbara Schöneberger Verfügbar auf Joyn 185 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Barbara Schöneberger ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Moderatorinnen Deutschlands. Für "Verstehen Sie Spaß?" schlüpft sie nun aber in eine völlig neue Rolle: Die eines bärtigen, untersetzten Mannes mittleren Alters.

Barara als mittelalter Mann mit viel Bauch Wie ein Instagram-Video zeigt, ließ sie sich für ein Konzert von Ex-"The Voice"-Coach Nico Santos als Security-Mitarbeiter maskieren. Das Ergebnis ist verblüffend: Die Moderatorin, die einem Millionenpublikum bekannt ist, ist mit Bart und Bierbauch kaum wiederzuerkennen.

Die Rolle gefiel Schöneberger offenbar so gut, dass sie die Bilder privat nutzt. "Das Foto ist immer noch mein WhastApp-Profilbild. Ich war ein bärtiger, mittelalter Mann mit viel Bauch. Und es ist so lustig, denn manchmal nehmen Menschen Kontakt mit mir auf, sehen das Foto und gehen sofort auf Abstand, weil sie denken: 'Da stimmt etwas nicht ...'", erzählt sie der "Bild"-Zeitung.

"Schön, ein dicker alter Mann zu sein" Außer Spaß an der Maskerade eröffnete sich für durch das Experiment jedoch noch eine andere, persönlichere Dimension. Die Männer-Rolle habe ihr Freiheiten eröffnet, die sie im normalen TV-Alltag selten erlebe. "Ich finde diese Rollen wahnsinnig angenehm, weil ich mal anders sein kann", sagt sie. Als Security habe sie sich deutlich lockerer bewegen können als sonst vor der Kamera. "Und erst dann merke ich, wie wenig locker ich sonst so bin, weil ich immer in einer Arbeitshaltung bin", erklärt sie. Gerade deshalb habe sie den Perspektivwechsel genossen: "Es war schön, zur Abwechslung mal ein dicker alter Mann zu sein."