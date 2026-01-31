Fußball Bayer Leverkusen - FC St. Pauli: DFB-Pokal-Viertelfinale im kostenlosen Livestream & Free-TV Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Matthias Ondracek Bayer Leverkusen setzte sich im Achtelfinale des DFB-Pokals mit 1:0 bei Borussia Dortmund durch Bild: IMAGO/Ulrich Hufnagel

Im Viertelfinale des DFB-Pokals empfängt Bayer Leverkusen den FC St. Pauli. Die Partie wird am Dienstag, 3. Februar, live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du die Übertragung heute live.

Wo wird Bayer Leverkusen gegen den FC St. Pauli im kostenlosen Livestream übertragen? Das Viertelfinal-Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC St. Pauli wird am Dienstag, 3. Februar ab 20:45 Uhr im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum DFB-Pokal-Spiel (ab 20:15 Uhr) siehst du am Dienstag komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Moderator Jochen Breyer, als Experte ist René Adler zu Gast. Kommentiert wird das Spiel aus Leverkusen von Claudia Neumann.

Dienstag, 03.02. 20:15 Uhr • sportstudio live DFB-Pokal, Viertelfinale: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli Verfügbar auf Joyn 75 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

DFB-Pokal-Viertelfinale live: Wann und wo spielt Bayer Leverkusen gegen den FC St. Pauli? Der zweimalige Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen empfängt am Dienstag, 3. Februar, 20:45 Uhr, den Bundesliga-Konkurrenten FC St. Pauli im Viertelfinale des DFB-Pokals. Während die Hausherren in der Vorsaison bis ins Halbfinale vordrangen, schieden die "Kiez-Kicker" in 2024/25 bereits in Runde zwei aus. Anpfiff in der BayArena ist am Dienstag, 3. Februar, um 20:45 Uhr.

DFB Pokal 2025/26: Das Viertelfinale Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli live im Free-TV sehen Das DFB-Pokal-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC St. Pauli wird auch live im Free-TV im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Dienstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:45 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr.

Dienstag, 03.02. 20:15 Uhr • sportstudio live DFB-Pokal, Viertelfinale: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli Verfügbar auf Joyn 75 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Fakten zum DFB-Pokal-Spiel Bayer Leverkusen - FC St. Pauli Datum: Dienstag, 3. Februar Anstoß: 20:45 Uhr Ort: BayArena (Leverkusen) Paarung: Bayer 04 Leverkusen - FC St. Pauli Livestream: ZDF-Livestream auf Joyn, Beginn des Livestreams am Dienstag um 20:35 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

DFB-Pokal: Bayer Leverkusen und St. Pauli ringen um den Einzug ins Halbfinale Kurz vor ihrem Duell in der Rückrunde der Bundesliga kreuzen sich die Wege von Bayer Leverkusen und dem FC St. Pauli im DFB-Pokal-Viertelfinale. In der Hinrunde setzte sich die Werkself am 5. Spieltag mit 2:1 am Millerntor durch. Dieses Mal hat Bayer Heimrecht. Es ist das dritte Aufeinandertreffen im Pokal der beiden Kontrahenten. Das letzte liegt allerdings schon 19 Jahre zurück. 2007 schaltete der damalige Zweitligist aus Hamburg den Bundesligisten aus Leverkusen in der 1. Runde aus. Von insgesamt 25 Pflichtspiel-Duellen mit St. Pauli entschied Bayer neun für sich. Die "Kiez-Kicker" gewannen achtmal. In der bisherigen Pokalsaison gewannen die Leverkusener auf dem Weg ins Viertelfinale bei Regionalligist Großaspach (4:0), bei Zweitligist Paderborn (4:2 nach Verlängerung) sowie bei Borussia Dortmund (1:0). Nun tritt der Halbfinalist der Vorsaison erstmals zu Hause an. Der FC St. Pauli siegte in der 1. Runde bei Regionalligst Eintracht Norderstedt im Elfmeterschießen (3:2). Auch in der 2. Runde gegen den Bundesliga-Konkurrenten TSG Hoffenheim hatten die "Kiez-Kicker" im Elfmeterschießen das bessere Ende auf ihrer Seite (8:7). Im Achtelfinale gewann St. Pauli mit 2:1 in Gladbach.

Dienstag, 03.02. 21:35 Uhr • sportstudio live DFB-Pokal, Viertelfinale: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre 2025: VfB Stuttgart

2024: Bayer 04 Leverkusen

2023: RB Leipzig

2022: RB Leipzig

2021: Borussia Dortmund

2020: FC Bayern München

2019: FC Bayern München

So siehst du das DFB-Pokal-Viertelfinale Bayer Leverkusen gegen FC St. Pauli im kostenlosen Livestream auf Joyn auf dem Handy oder Tablet Um im Livestream auf Joyn das DFB-Pokal-Spiel zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem FC St. Pauli schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App heute ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du den DFB-Pokal auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlose Übertragung des DFB-Pokal-Viertelfinals auf dem PC schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn heute Abend wieder genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.