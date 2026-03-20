Das bedeutet Familienglück für den Schlagerstar
"Brutal": Giovanni Zarrella spricht offen über Trennungsschmerz
Veröffentlicht:von Buzzwoo
Eigentlich geht es um Idole, doch plötzlich wird das Gespräch ganz privat. Giovanni Zarrella spricht in seinem Podcast offen über seine Familie und schwierige Momente fern von zu Hause. Seine Worte zeigen eine sehr persönliche Seite des Sängers.
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Zwischen Heimatgefühl und Heimweh
Im Podcast geben Stefano und Giovanni Zarrella ihren Fans die Möglichkeit, besonders persönliche Einblicke in ihr Leben zu erhalten. In einer speziellen Fragerunde dürfen Zuhörer:innen ihre eigenen Fragen einreichen - und genau dabei wird es emotional.
Die Menschen, die man um sich hat, sind das einzige Zuhause, das man braucht.
Besonders die alltäglichen kleinen Rituale, wie das morgendliche Begleiten seiner Tochter zur Schule oder das gemeinsame Aufwachen mit seiner Frau, geben ihm Halt und Geborgenheit. Diese Routinen helfen ihm, trotz des Trubels im Alltag fest verwurzelt zu bleiben und die Balance zwischen Beruf und Familie zu halten.
Distanz und emotionale Herausforderungen
Umso schwieriger sind Zeiten, in denen Giovanni von seiner Familie getrennt ist. Während der Aufnahmen seines aktuellen Albums in Vancouver musste er eine Zeitverschiebung von neun Stunden überwinden - eine echte Herausforderung für den Familienvater.
"Wenn du morgens um neun Uhr aufwachst, ist bei meiner Frau und meinen Kindern schon 18 Uhr abends. Dann hast du das Gefühl, dass der ganze Tag bei ihnen schon vorbei ist", schildert er die Situation.
Auch wenn er theoretisch über das Telefon erreichbar gewesen wäre, fühlte er sich oft machtlos und sorgte sich, wichtige Momente zu verpassen. Für ihn wird in solchen Momenten deutlich, wie wichtig Nähe, gemeinsame Zeit und die alltäglichen kleinen Rituale mit seiner Familie sind.
Dieser Unterschied von neun Stunden […] bricht dir das Genick. Der ist brutal.
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