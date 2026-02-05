Das sind ihre "schönsten Neuigkeiten" Baby-News? Rebecca Mir lüftet endlich ihr Geheimnis Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Sophia Huber Moderatorin Rebecca Mir überrascht ihre Fans mit einer unerwarteten Ankündigung. Bild: picture alliance / SvenSimon

Ein paar Tage lang ließ Rebecca Mir ihre Community nach einem geheimnisvollen Instagram-Post bewusst im Unklaren. Viele vermuteten eine Schwangerschaft. Jetzt ist das Geheimnis gelüftet: Statt eine Baby-News zu verkünden, nutzt die Moderatorin die Aufmerksamkeit für ein Herzensanliegen.

Fans tippen auf Baby - Rebecca stellt klar Rebecca Mir (34) sorgte zuletzt mit einer Ankündigung auf Instagram für Spekulationen. Ein Foto, eine bestimmte Pose, dazu "große Neuigkeiten" - für viele Follower:innen war schnell klar: Da könnte doch Baby Nummer zwei unterwegs sein!

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Doch die Moderatorin machte den Vermutungen nun selbst ein Ende. In ihrem neuen Post stellte sie unmissverständlich klar: "Nein… ich bin nicht schwanger." Gleichzeitig versprach sie aber: Die Neuigkeit sei trotzdem etwas ganz Besonderes.

Die wahren Neuigkeiten: ein Kinderbuch mit starker Message Statt Familienzuwachs gibt es für ihre Fans nun eine echte Premiere. Rebecca Mir veröffentlicht am 1. März ihr erstes Kinderbuch. Der Titel: "Das Zauberwort heißt Nein". Erscheinen wird es im Ravensburger Verlag. Die Geschichte richtet sich an Kinder und Eltern gleichermaßen und greift wichtige Themen auf, die im Alltag oft zu kurz kommen. Rebecca erklärt, worum es ihr dabei geht: ums Grenzen setzen, Neinsagen lernen, um echte und falsche Freundschaften - und darum, auf das eigene Bauchgefühl zu hören.

Rebeccas Karriere startete in Staffel 6 Hier GNTM-Staffeln kostenlos auf Joyn streamen!

Ein Herzensprojekt mit sozialem Engagement Besonders bemerkenswert: Die 34-Jährige denkt bei ihrem Buch nicht ans Geld. Sämtliche Einnahmen möchte sie spenden. Die Erlöse gehen an den Kinderschutzbund Köln sowie an die Beratungsstelle N.I.N.A., die sich für Betroffene von sexualisierter Gewalt einsetzt.

Ich bin ganz aufgeregt und unglaublich dankbar, dieses Herzensprojekt mit euch teilen zu dürfen. Rebecca Mir

Viele Fans feierten das Thema als besonders wertvoll und mutig. Aussagen wie "Welch ein wichtiges Buch", "So eine schöne Idee" oder "Darauf kannst du wirklich stolz sein" spiegeln wider, wie gut die Botschaft ankommt.