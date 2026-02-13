Funkstille für die Liebe Besondere "Date Night": Veronica Ferres verrät Detail über ihr Liebesleben Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Veronica Ferres bei der Eröffnung der 76. Berlinale Internationale Filmfestspiele am 12.02.2026 in Berlin. Bild: APress International

Während Veronica Ferres auf der Berlinale Hollywood-Glanz versprüht, verrät sie ihr privates Glücksrezept: Warum eine handyfreie "Date Night" ihre Ehe mit Carsten Maschmeyer stärkt.

Veronica Ferres ist längst mehr als "nur" eine Schauspielerin - sie hat sich fest als Größe in Hollywood etabliert. Aktuell feiert sie auf der Berlinale die Europapremiere des Films "The Weight - Im Goldrausch", bei dem sie als Ko-Produzentin fungiert. Dass sie mittlerweile in der obersten Liga mitspielt, beweist auch der Cast ihres neuen Projekts: Weltstars Ethan Hawke und Russell Crowe standen für die Produktion vor der Kamera. Trotz des Trubels rund um den roten Teppich und die internationalen Business-Termine wirkt die 58-Jährige geerdet wie eh und je. Während andere Stars im Blitzlichtgewitter oft ihr Privatleben opfern, scheint Ferres die perfekte Balance gefunden zu haben. Seit über zehn Jahren führt sie mit dem Unternehmer Carsten Maschmeyer eine skandalfreie und glückliche Ehe - sehr selten in der schnelllebigen Promi-Welt.

Veronica Ferres' Geheimnis der "Date Night" Das Rezept für diese Beständigkeit klingt überraschend simpel: Eine strikte Regel für die gemeinsame Zeit. Einmal in der Woche zelebriert das Paar eine "Date Night", bei der die Erreichbarkeit konsequent vor der Tür bleibt. Im Interview mit Benedict Amara auf der Berlinale erzählt Ferres, dass sie sich gegenseitig die Handys abgeben, um gar nicht erst in Versuchung zu geraten, Nachrichten zu lesen oder sich ablenken zu lassen.

Das hat schon eine andere Energie und eine andere Fokussierung. Das Geheimnis von Veronica Ferres' Ehe