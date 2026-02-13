Funkstille für die Liebe
Besondere "Date Night": Veronica Ferres verrät Detail über ihr Liebesleben
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Während Veronica Ferres auf der Berlinale Hollywood-Glanz versprüht, verrät sie ihr privates Glücksrezept: Warum eine handyfreie "Date Night" ihre Ehe mit Carsten Maschmeyer stärkt.
Veronica Ferres ist längst mehr als "nur" eine Schauspielerin - sie hat sich fest als Größe in Hollywood etabliert. Aktuell feiert sie auf der Berlinale die Europapremiere des Films "The Weight - Im Goldrausch", bei dem sie als Ko-Produzentin fungiert. Dass sie mittlerweile in der obersten Liga mitspielt, beweist auch der Cast ihres neuen Projekts: Weltstars Ethan Hawke und Russell Crowe standen für die Produktion vor der Kamera.
Trotz des Trubels rund um den roten Teppich und die internationalen Business-Termine wirkt die 58-Jährige geerdet wie eh und je. Während andere Stars im Blitzlichtgewitter oft ihr Privatleben opfern, scheint Ferres die perfekte Balance gefunden zu haben. Seit über zehn Jahren führt sie mit dem Unternehmer Carsten Maschmeyer eine skandalfreie und glückliche Ehe - sehr selten in der schnelllebigen Promi-Welt.
Von Montag bis Freitag um 5:30 Uhr und am Wochenende um 9 Uhr
Veronica Ferres' Geheimnis der "Date Night"
Das Rezept für diese Beständigkeit klingt überraschend simpel: Eine strikte Regel für die gemeinsame Zeit. Einmal in der Woche zelebriert das Paar eine "Date Night", bei der die Erreichbarkeit konsequent vor der Tür bleibt. Im Interview mit Benedict Amara auf der Berlinale erzählt Ferres, dass sie sich gegenseitig die Handys abgeben, um gar nicht erst in Versuchung zu geraten, Nachrichten zu lesen oder sich ablenken zu lassen.
Das hat schon eine andere Energie und eine andere Fokussierung.
Dabei geht es nicht nur um den Austausch von Neuigkeiten, sondern auch darum, die gemeinsame Stille wieder schätzen zu lernen. Es entstünden "wunderschöne Momente", wenn man sich wirklich etwas erzähle oder einfach mal die Ruhe aushalte. Für Ferres liegt darin eine "unglaubliche Stärke". Es ist ein Plädoyer für echte Präsenz - und recht hat sie damit allemal. Denn wenn man ohne Smartphone merkt, dass man sich nichts mehr zu sagen hat, wäre das ein Warnsignal, über das man dringend nachdenken müsste.
