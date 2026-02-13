Abschied Hollywood trauert: "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek ist gestorben Aktualisiert: Vor 18 Minuten von spot on news :newstime Trauer um James Van Der Beek Videoclip • 55 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

James Van Der Beek ist im Alter von 48 Jahren an den Folgen seiner Krebserkrankung gestorben. Enge Vertraute standen ihm bis zuletzt bei. Kolleg:innen wie Reese Witherspoon und Ashton Kutcher bekunden öffentlich ihre Anteilnahme.

Der "Dawson's Creek"-Star James Van Der Beek (1977-2026) ist am 11. Februar im Alter von nur 48 Jahren gestorben. Seine Ehefrau Kimberly Van Der Beek gab die traurige Nachricht auf dem Instagram-Account @vanderjames bekannt und schrieb, dass er seinen letzten Tagen "mit Mut, Glauben und Anmut" begegnet sei. Der Schauspieler war im August 2023 an Darmkrebs erkrankt und hatte die Diagnose im November 2024 öffentlich gemacht. In den Stunden nach Bekanntwerden seines Todes meldeten sich zahlreiche prominente Weggefährten zu Wort - ihre Zeilen zeichnen das Bild eines Mannes, der bis zuletzt von Liebe umgeben war.

Freunde wachten an seinem Bett Besonders berührend: Viele seiner engsten Vertrauten waren in Van Der Beeks letzten Tagen an seiner Seite. Alfonso Ribeiro, Co-Moderator von "Dancing with the Stars", schrieb auf seinem Instagram-Account @therealalfonsoriberio, er sei "am Ende" und nannte den Verstorbenen seinen "wahren Freund, Bruder und Lebensbegleiter". Er habe James auf der "Achterbahnfahrt" seines Kampfes gegen den Krebs begleitet - von den Hochs, als es so aussah, als hätte er die Krankheit besiegt, bis zu den "zermürbenden Tiefs, als sie zurückkam". Der Abschied am vergangenen Wochenende werde für immer in ihm weiterleben, so Ribeiro.

Auch Schauspieler Mehcad Brooks kommentierte unter dem Post von Kimberly Van Der Beek: "Bei dir gewesen zu sein in diesen vergangenen Tagen war die größte Ehre meines Lebens." Designerin Erin Fetherston, eine enge Freundin, teilte ebenfalls Fotos aus den letzten Tagen auf ihrem Instagram-Profil @erinfetherston - darunter ein Bild, auf dem sie Van Der Beeks Hand an seinem Bett hält. "Welche Ehre es war, einen Platz an deinem Tisch zu haben und dich besten Freund nennen zu dürfen", schrieb sie.

Stars gedenken dem "Dawson's Creek"-Star Zu den bewegendsten Abschieden gehört der von Stacey Keibler. Die Schauspielerin und ehemalige Wrestlerin teilte auf Instagram (Account: @stacykeibler) ein Foto, das Van Der Beek im Rollstuhl zeigt, den Blick auf einen Sonnenuntergang gerichtet. "Diese letzten Tage mit dir zu verbringen, war ein wahres Geschenk Gottes", schrieb sie. Sie habe gelernt, jeden Atemzug bewusst zu nehmen - nicht zu scrollen, sich keine Sorgen um morgen zu machen, sondern einfach da zu sein, zuzuhören und Händchen zu halten. Keibler berichtete von einem gemeinsamen Abend, an dem sie mit Van Der Beek den Sonnenuntergang beobachtete, während er seine Gedanken und Hoffnungen teilte. Und als die Sonne verschwand, sei eine Sternschnuppe über den Himmel gezogen - "als wolle sie uns daran erinnern, dass nichts davon Zufall ist". Sie nannte ihn einen "unglaublichen Ehemann" und "außergewöhnlichen Vater" seiner sechs Kinder.

Hollywood-Star Reese Witherspoon fand auf Instagram schlichte, aber ergreifende Worte: "Sende all meine Engel, um ihn nach Hause zu tragen", schrieb sie unter den Post von Ehefrau Kimberly Van Der Beek und fügte hinzu, dass seine "wunderschöne Familie" in ihrem Herzen sei. Jennifer Garner konnte es nicht fassen: "Was für ein herzzerreißender Verlust", schrieb die Schauspielerin. "Ich sende dir, Kimberly, und deinen Kindern viel Liebe in dieser schweren Zeit", fügte sie hinzu. "Ich hatte das Glück, diesen Kerl kennenzulernen und mit ihm zuzusammenzuwachsen[...] Ruhe in Frieden.", schrieb Ashton Kutcher in einem Beitrag auf X (Account: @aplusk). "Sabrina ... Total verhext!"-Schauspielerin Melissa Joan Hart schrieb in einem Instagram-Post (Account: @melissajoanhart): "Ich bin untröstlich, dass @vanderjames verstorben ist. [...] Er war wirklich ein netter Kerl, ein großartiger Vater, ein wunderbarer Schauspieler und wird immer mein erster Filmkuss bleiben, als er in #ClarissaExplainsItAll zu Gast war."

