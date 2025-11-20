"Eine Katastrophe" Clooney spricht Klartext: Wie belastend das Nippel-Trauma für seine Familie ist Aktualisiert: Vor 32 Minuten von Annalena Graudenz Oscar-Preisträger George Clooney bei der Premiere seines neuen Films "Jay Kelly" in Los Angeles. Bild: Billy Bennight/ZUMA Press Wire/dpa

In seinem neuen Film "Jay Kelly" spielt Hollywoodstar George Clooney einen alternden Schauspieler. Auf einen Film in seiner eigenen Karriere ist er alles andere als stolz - und er befürchtet sogar, dass seine Kinder deswegen eine Therapie benötigen könnten.

Oscar-Preisträger George Clooney blickt auf eine glanzvolle Karriere zurück - mit einzelnen Ausreißern. In seinem neuen Film "Jay Kelly" spielt er einen alternden Filmstar, den Selbstzweifel plagen. Adam Sandler verkörpert seinen langjährigen Manager. Das melancholische Roadmovie kommt am 20. November in die deutschen Kinos. Regisseur Noah Baumbach hat sich dabei laut einem Bericht der britischen Zeitung "The Sun" etwas Besonderes einfallen lassen, von dem Clooney zunächst nichts wusste. Am Ende von "Jay Kelly" werden kurze Szenen aus früheren Filmen von Clooney gezeigt. Darunter ist auch eine Produktion, auf die der 64-Jährige alles andere als stolz ist: sein viel geschmähter Film "Batman & Robin".

Kennst du schon diese Mini-Serie mit George Clooney? "Catch 22" jetzt auf Joyn

George Clooney fürchtet Therapiebedarf für seine Kinder wegen "Batman & Robin" Die Comic-Verfilmung aus dem Jahr 1997 mit Clooney als Bruce Wayne war von Publikum und Kritiker:innen zerrissen worden. Auch Clooney distanzierte sich längst von dem Film und bezeichnete ihn als schrecklich. Zunächst vorgesehene Fortsetzungen wurden gestrichen. Jetzt machte sich der Schauspieler laut "Sun" erneut über die Flop-Produktion lustig. Schon durch das Batman-Outfit, das er getragen habe, würden seine achtjährigen Zwillinge Alexander und Ella sicher traumatisiert, so Clooney.

Wir wissen, dass sie auf jeden Fall in Therapie gehen werden, allein schon wegen 'Batman & Robin'. 'Mein Vater hatte verdammte Gummibrustwarzen. Eine Katastrophe'. George Clooney scherzt über die mögliche Reaktion seiner Zwillinge auf "Batman & Robin"

George Clooney verkörperte Batman in der 1997 erschienenen Produktion von "Batman & Robin". Bild: picture alliance / Sammlung Richter

George Clooney schwärmt vom Filmkollegen Adam Sandler Für seinen aktuellen Film "Jay Kelly", der Ende August bei den Filmfestspielen von Venedig Weltpremiere feierte, ist Clooney dagegen dankbar. Er spielt darin die titelgebende Figur, einen weltberühmten Schauspieler in seinen 60ern, der in Italien mit seiner Karriere und seinem Leben abrechnet und seinen jugendlichen Geist wiederentdeckt. "Wenn man als Schauspieler in meiner Position und meinem Alter ist, findet man Rollen wie diese nicht allzu oft", betonte Clooney. Seinen Kollegen Adam Sandler lobte er in den höchsten Tönen. Er sei ein wunderbarer, "seelenvoller" Schauspieler, dessen Vielschichtigkeit viel zu oft übersehen werde.