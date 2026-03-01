Seltene Einblicke ins Familienleben "Sie sind sehr ehrlich": Ryan Goslings Töchter sind seine härtesten Kritikerinnen Aktualisiert: Vor 49 Minuten von spot on news Ryan Gosling in "Der Astronaut". Bild: Imago Images / Landmark Media / Supplied by LMK

Ryan Gosling gewährt seltene Einblicke in sein Familienleben mit Eva Mendes. Seinen neuen Film "Der Astronaut" hat er vor allem für seine Töchter gedreht - und die sind als Kritikerinnen offenbar gnadenlos ehrlich.

Ryan Gosling (45) muss keine Filmkritiken lesen, um eine ehrliche Einschätzung seiner Arbeit zu erhalten. Er hat schließlich zwei Töchter zu Hause. Der Hollywoodstar hat in einem Interview mit "Access Hollywood" ausgeplaudert, dass seine Kinder Esmeralda (11) und Amada (9) seinen neuen Sci-Fi-Film "Der Astronaut - Project Hail Mary" schon genauestens unter die Lupe genommen haben. "Meine Kinder haben mehrere Schnittfassungen gesehen", erzählte der "Barbie"-Star. "Sie geben mir viele Anmerkungen. Sie sind im Grunde genommen die einzigen Kritiker, die mir wichtig sind, und sie sind sehr kritisch und sehr ehrlich."

Ein Film für die ganze Familie Für den Schauspieler, der seit 2011 mit Eva Mendes (51) liiert ist, sei das Urteil seiner Töchter stets wertvoller als jede professionelle Rezension. Die beiden hätten den Hollywoodstar überhaupt erst dazu inspiriert, den Science-Fiction-Film "Der Astronaut" zu drehen. "Ich habe das im Wesentlichen für sie gemacht", erzählte er. "Als Familie würde ich mir einen Film wie diesen wünschen, den ich gerne sehen würde. Ich fühle mich einfach sehr geehrt, dass ich einen solchen Film machen durfte."

Eva Mendes "eifersüchtig" auf Co-Star aus "Der Astronaut" In "Der Astronaut", der am 19. März in die deutschen Kinos kommt, spielt Gosling einen Lehrer, der auf einem Raumschiff aufwacht und sich nicht erinnern kann, wie er dorthin bekommen ist. Er trifft auf die CGI-Figur Rocky, einen Bewohner eines fremden Planeten. Und genau dieser Rocky sorgte offenbar auch hinter den Kulissen für Gesprächsstoff. Goslings Partnerin Eva Mendes (51), bekannt aus Filmen wie "The Place Beyond the Pines", scherzte in einem Instagram-Kommentar vor einigen Wochen: "Der einzige Co-Star, auf den ich jemals eifersüchtig war... Rocky. Die beiden verbringen viel zu viel Zeit miteinander. Sie haben sich sogar gegenseitig Ringe geschenkt. Unfassbar" Die spielerische Eifersucht seiner Partnerin kann Gosling durchaus nachvollziehen. "Ich glaube, sie ist eifersüchtig auf ihn, weil sie ihn auch liebt", sagte er gegenüber "Access Hollywood". "Sie weiß, wie liebenswert er ist. Er ist so ein liebenswürdiger Charakter. Die Leute lieben Rocky so sehr, dass die Fans des Buches sehr darauf bedacht sind, wie wir damit umgehen. Es war wunderschön." Nun freue er sich darauf, "dass die Welt Rocky kennenlernen darf".