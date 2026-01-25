Sonnyboy und Alleskönner Ein Frosch hüpft bis nach Hollywood: Der Karriereweg von Matthias Schweighöfer Aktualisiert: Vor 2 Stunden von teleschau Weltstar mit Lausbuben-Charme: Was Matthias Schweighöfer anpackt, hat fast hundertprozentige Erfolgsgarantie. Bild: 2023 Getty Images/Alexander Hassenstein

Die Karriere von Matthias Schweighöfer ist wahrlich märchenhaft. Was der Schauspieler, Regisseur und Produzent anfasst, wird zu Gold. Dazu passt, dass seine atemberaubende Laufbahn mit einem Märchen begann.

Montag, 26.01. 20:15 Uhr "Girl You Know It's True" im Livestream Verfügbar auf Joyn 155 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Es ist schwer, jemanden zu finden, der Matthias Schweighöfer nicht mag. Spätestens, wenn er unnachahmlich gackernd lachen muss, ist es um alle geschehen. Frag nach bei Joko Winterscheidt oder Klaas Heufer-Umlauf, die oft in ihren ProSieben-Shows vom schallenden Gelächter des schlaksigen Blonden angesteckt wurden. "Circus HalliGalli", "Joko & Klaas gegen ProSieben", "Wer stiehlt mir die Show?" oder "Late Night Berlin" - wo Schweighöfer ist, herrscht gute Laune.

Überzeug dich selbst von seiner lustigen Art Ganze Folge Wer stiehlt mir die Show? Wer stiehlt Matthias Schweighöfer die Show? Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.12.2023 • 142 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Und das nicht nur in Deutschland. In Hollywood zählt der 44-Jährige zu den beliebtesten deutschen Schauspieler:innen und war in etlichen Talkshows zu Gast. Legendär: seine Dance-Battle mit "Late Night"-Showhost Jimmy Fallon. Auch die Amerikaner:innen können sich Schweighöfers lausbübischem Charme nicht entziehen. Wenn er lacht, lachen seine blitzenden blauen Augen mit. Das lieben die Fans in aller Welt.

Matthias Schweighöfer debütierte als Mackie Messer War sowieso alles vorbestimmt? Immerhin stammt Schweighöfer aus einer Schauspielerfamilie. Mutter Gitta, Vater Michael sind immer noch aktiv - und spielten bereits mehrfach mit ihrem Sohn in dessen Filmen mit. Großvater Willy und seine Onkel Joachim und Götz sind leider schon gestorben, waren aber auch Schauspieler. Und Klein-Matthias wurde es auch, früh. Im Schultheater debütierte er als Hauptakteur Mackie Messer in der "Dreigroschenoper". Das Schauspielfieber ließ ihn nicht mehr los. Nach Abi in Chemnitz und abgebrochenem Studium landete Schweighöfer seine ersten Rollen. Zunächst im Fernsehen. In "Raus aus der Haut" spielte er einen Teenager-Schüler. Das passte, denn er war erst 16. Seine erste Hauptrolle spielte er in "Küss mich, Frosch". Als verzauberter Prinz machte er 2000 in der Jugend-Komödie nach dem Märchen "Froschkönig" eine gute Figur - und wurde mit dem Cast für den International Emmy Awards nominiert. Die erste individuelle Auszeichnung gab es für das Drama "Verbotenes Verlangen - Ich liebe meinen Schüler" aus demselben Jahr. Schweighöfer bekam den Deutschen Fernsehpreis für die Hauptrolle eines Schülers, der eine Affäre mit seiner Lehrerin anfängt. Anerkennung gab es, was fehlte, war noch ein Blockbuster. Und dafür sorgte Til Schweiger.

Deutsche Komödie mit Matthias Schweighöfer Film ansehen Comedy Mein Vater, die Tunte Verfügbar auf Joyn 95:41 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Jetzt macht Schweighöfer seine Blockbuster selbst Denn bei den Filmen "Keinohrhase" (2007) und "Zweiohrküken" (2009), in denen Schweighöfer Schweigers Sidekick spielte, klingelten die Kinokassen. Dazwischen lag 2008 der erste Ausflug nach Hollywood. Bei "Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat" verstand sich Schweighöfer so gut mit Welt-Star Tom Cruise, dass sie gemeinsame DVD-Abende veranstalteten. Schauspielerei allein war Schweighöfer bald zu wenig. Er gründete seine eigene Produktionsfirma und führte immer häufiger selbst Regie, schrieb auch an Drehbüchern mit - machte seine Blockbuster also selbst. Und spielte, wie in "Oppenheimer", in internationalen Top-Hits mit. Insgesamt war er bisher an über 100 Film- und TV-Produktionen als Schauspieler, Produzent oder Regisseur beteiligt. Daneben wirkte das Multitalent in Musikvideos von Silbermond und Lena Meyer-Landrut mit, agierte als Synchronsprecher, sprach Hörbücher ein, spielte Theater und machte Musik. Schweighöfer sang für Filme Lieder ein, veröffentlichte bislang zwei Alben und ging auch auf Tournee. Unternehmer wurde er auch: Mit seinem Freund Joko Winterscheidt gründete er Firmen, verkauft Weine und Kaffee. All das mit immensem Erfolg. Schweighöfer wurde mit Auszeichnungen überschüttet. Grimme-Preis, Bambi, Romy, Deutscher Fernsehpreis, Erich Kästner-Fernsehpreis, Goldene Kamera, New Faces Award - er hat sie alle, viele davon mehrfach, im Regal stehen. Zuletzt wurde er mit dem Europäischen Kulturpreis ausgezeichnet - in Chemnitz, wo er aufwuchs, und unter den Augen seines allerersten Schauspiellehrers.

Hochzeit mit Ruby O. Fee "diskret und ohne Extravaganzen" Trotz all des Erfolgs ist Schweighöfer immer am Boden geblieben. Warum? Weil er auch Rückschläge kennt. Als er 2008 im Drama "Der rote Baron" die Hauptrolle des Fliegerlegenden Barons von Richthofen spielte, waren Kritiker:innenlob und Kassenerfolg spärlich. Er ordnete das positiv ein: "War gut so, ich habe Lehrgeld bezahlt. Und es ist auch immer mal gut, auf die Fresse zu fallen und wieder aufzustehen." Außerdem, so sagte er verschmitzt, hätten die Dreharbeiten ihm geholfen, seine Flugangst zu überwinden. Schweighöfer ist auch privat geerdet. Er pflegt seine Freundschaften, etwa mit Schauspielkollege und Freund Florian David Fitz. Und er ist glücklich. Aus seiner fast 15-jährigen Beziehung mit der Regieassistentin Ani Schromm, die er bei den Dreharbeiten zu "Kammerflimmern" (2004) kennenlernte, hat er die Kinder Greta (geboren 2009) und Valentin (2014). 2019, ein Jahr nachdem sich Schromm und Schweighöfer getrennt hatten, stellte er seine neue Liebe vor: die 15 Jahre jüngere Schauspielerin Ruby O. Fee. Die beiden sind ein eingespieltes Team, auch vor der Kamera, wo sie schon mehrfach gemeinsam standen, zuletzt in "Das Leben der Wünsche". Am 12. Januar machten beide einen weiteren Höhepunkt in ihrem Leben öffentlich: "We did it", schrieben sie auf Instagram ("Wir haben es getan") und verkündeten so ihre Hochzeit. Die fand in einem brasilianischen ehemaligen Hippie-Dorf in Bahia statt. "Diskret und ohne Extravaganzen", wie eine Augenzeugin schrieb. Matthias Schweighöfer, der Alleskönner, macht irgendwie alles richtig.