Süße News "Gilmore Girls"-Star Milo Ventimiglia und seine Frau erwarten ihr zweites Kind Veröffentlicht: Vor 44 Minuten von spot on news Milo Ventimiglia und seine Frau erwarten das zweite Kind. Bild: imago images/Starface

Milo Ventimiglias Familie wächst weiter: Der "This Is Us"-Star und seine Frau verkündeten die freudige Nachricht zum ersten Geburtstag ihrer Tochter Ke'ala.

Die kleine Ke'ala Coral Ventimiglia feierte am 24. Januar ihren ersten Geburtstag - und ihre Eltern nutzten diesen besonderen Anlass gleich für eine weitere frohe Botschaft. Schauspieler Milo Ventimiglia (48) und seine Ehefrau Jarah Mariano (42) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind.

Das hawaiianische Model präsentierte die Neuigkeit auf Instagram: In einem braunen Bikini posierte Mariano mit ihrer Tochter im Meer und zeigte dabei stolz ihren wachsenden Babybauch. Dazu verfasste die 42-Jährige eine Liebeserklärung an ihr Geburtstagskind.

Die Liebe einer Mutter "Alles Gute zum ersten Geburtstag, kleines Mädchen. Als du in mein Leben kamst, hatte ich zwei ganz klare Gedanken, direkt nacheinander - ich würde in einem Herzschlag für dich sterben, aber jetzt muss ich auch so lange leben, wie ich nur kann, um bei dir zu sein und sicherzustellen, dass du in Sicherheit bist", schreibt Mariano zu dem Foto. Die Gefühle für ihre Tochter beschreibt sie mit den Worten: "Das ist die einzigartigste Liebe, die ich je erlebt habe - genauso einzigartig wie deine Seele."

Ihrer kleinen Ke'ala prophezeite die stolze Mama Großes: "In einer Welt voller Angst und Hass weiß ich, dass du überall, wo du hingehst, dein strahlendes Licht verbreiten wirst, um sie für die Menschen um dich herum zu einem besseren und helleren Ort zu machen. Ich liebe dich, Ke'ala Coral, für immer. x Mama."

Ein Jahr voller Höhen und Tiefen Die Schwangerschaftsverkündung markiert einen hoffnungsvollen Moment für die Familie, die vor einem Jahr schwere Zeiten durchlebte. Ke'ala kam am 23. Januar 2025 zur Welt - nur zwei Wochen nachdem ihre Eltern bei den verheerenden Bränden in Los Angeles ihr Zuhause verloren hatten. Am 7. Januar 2025 musste das Paar wegen des Palisades-Feuers evakuiert werden. Mariano befand sich damals in der 38. Schwangerschaftswoche. Die Flammen zerstörten nicht nur ihr damaliges Heim, sondern auch ein Haus, das sich gerade im Bau befand und in das die Familie eigentlich hatte einziehen wollen.

Optimismus trotz allem Bereits wenige Wochen zuvor hatte die hochschwangere Mariano beim sogenannten Franklin Fire evakuiert werden müssen. "Obdachlos, aber niemals heimatlos", kommentierte Mariano damals die Geburt ihrer Tochter auf Instagram. In ihrer damaligen Botschaft betonte die frischgebackene Mutter: "Meine Familie und ich sind zusammen, glücklich, gesund und in Sicherheit - und das ist wirklich alles, was zählt."