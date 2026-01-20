Dreharbeiten zu "MobLand" auf Mallorca Hollywood-Star Pierce Brosnan: Entdeckungstour auf Mallorca Aktualisiert: 10:23 Uhr von Malika Baratov Pierce Brosnan genießt die Dreharbeiten, einen Dorfspaziergang und die regionale Küche. Bild: picture alliance / NDZ / STAR MAX/IPx

Zwischen Dreharbeiten zur Serie "MobLand" nutzt der frühere James-Bond-Darsteller seine Zeit auf Mallorca für Kulinarik, Kultur und Ausflüge nach Valldemossa.

Pierce Brosnan steht aktuell nicht nur für Dreharbeiten auf Mallorca vor der Kamera, sondern nutzt seinen Aufenthalt offenbar auch, um die Insel kulinarisch und kulturell zu entdecken. Der frühere "James Bond"-Darsteller dreht derzeit gemeinsam mit Helen Mirren die Serie "MobLand" und besuchte dabei das bekannte Bergdorf Valldemossa - ein Ort, der bereits Künstler wie Frédéric Chopin und die französische Schriftstellerin "George Sand "anzog. Am Freitag (16. Januar) kehrte Brosnan im Restaurant "La Posada" ein, das sich in den historischen Räumen des Palacio del Rey Sancho befindet. Auf einem Foto, das das Lokal auf Instagram (Account: @la_posada_valldemossa) veröffentlichte, ist der Schauspieler gemeinsam mit dem gesamten Team zu sehen. Dazu schrieb das Restaurant: "Ein ganz besonderer Besuch in La Posada: Pierce Brosnan mit unserem Team". Begleitet wurde Brosnan von Mitgliedern des Filmteams sowie einem seiner Söhne.

