Dreharbeiten zu "MobLand" auf Mallorca
Hollywood-Star Pierce Brosnan: Entdeckungstour auf Mallorca
Aktualisiert:von Malika Baratov
Zwischen Dreharbeiten zur Serie "MobLand" nutzt der frühere James-Bond-Darsteller seine Zeit auf Mallorca für Kulinarik, Kultur und Ausflüge nach Valldemossa.
Du willst hinter die Kulissen von "James Bond" blicken?
Pierce Brosnan steht aktuell nicht nur für Dreharbeiten auf Mallorca vor der Kamera, sondern nutzt seinen Aufenthalt offenbar auch, um die Insel kulinarisch und kulturell zu entdecken. Der frühere "James Bond"-Darsteller dreht derzeit gemeinsam mit Helen Mirren die Serie "MobLand" und besuchte dabei das bekannte Bergdorf Valldemossa - ein Ort, der bereits Künstler wie Frédéric Chopin und die französische Schriftstellerin "George Sand "anzog.
Am Freitag (16. Januar) kehrte Brosnan im Restaurant "La Posada" ein, das sich in den historischen Räumen des Palacio del Rey Sancho befindet. Auf einem Foto, das das Lokal auf Instagram (Account: @la_posada_valldemossa) veröffentlichte, ist der Schauspieler gemeinsam mit dem gesamten Team zu sehen. Dazu schrieb das Restaurant: "Ein ganz besonderer Besuch in La Posada: Pierce Brosnan mit unserem Team". Begleitet wurde Brosnan von Mitgliedern des Filmteams sowie einem seiner Söhne.
Mallorquinische Küche für den Hollywood-Star
Der Besitzer des Restaurants, Temel Baklan, zeigte sich begeistert vom Auftreten des Hollywoodstars. Brosnan habe sich aufmerksam und freundlich gegenüber Küchen- und Servicepersonal gezeigt. Serviert wurden klassische Spezialitäten der Insel, darunter Kroketten, Tintenfisch, Padrón-Paprika, Fleischbällchen, Garnelen und Pa amb oli. Dazu wählte die Runde einen Weißwein aus der Region Binissalem, zum Dessert wurde Crema Catalana gereicht. Auch die Umgebung sorgte für Eindruck: Von der Terrasse des Palacio del Rey Sancho bot sich ein weiter Blick über die Serra de Tramuntana - eine ideale Kulisse für Erinnerungsfotos.
Neben kulinarischen Eindrücken standen auch kulturelle Programmpunkte auf dem Plan. Gemeinsam mit Helen Mirren besuchte Brosnan die Kathedrale "La Seu" in Palma, wo Kanoniker Pere Oliver den Gästen Einblicke in Geschichte, Kunst und Liturgie gab. Besonders angetan zeigte sich Brosnan vom Zusammenspiel gotischer Architektur mit modernen Gestaltungselementen. Anschließend führte der Weg zur Fundació Miró Mallorca, wo die Schauspieler:innen unter anderem das Edificio Estrella und den Taller Sert besichtigten.
Ob beim Essen, beim Spaziergang durch Valldemossa oder beim Kunstbesuch - Pierce Brosnan scheint seine Zeit auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen.
