Seit 20 Jahren verheiratet
"Wie zwei verliebte Teenager": Jana Ina und Giovanni Zarrella feiern ihre Liebe am Valentinstag
Veröffentlicht:von Julia W.
Zum Valentinstag wird es bei den Zarrellas öffentlich romantisch: Jana Ina richtet liebevolle Worte an ihren Giovanni – und zeigt, wie viel Gefühl nach all den Jahren noch vorhanden ist.
Die nächste "Giovanni Zarrella Show" läuft am 14. März 2026 im ZDF
Jana Ina Zarrella (49) und Giovanni Zarrella (47) gehören zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands: Seit 2005 sind die beiden glücklich verheiratet. Am Valentinstag 2026 ließen sie ihre Fans nun erneut an ihrer Liebe teilhaben.
Die Moderatorin und Sängerin Jana Ina meldete sich am 14. Februar mit einem emotionalen Instagram-Post, der sich ganz an ihren Ehemann Giovanni richtet.
In dem Beitrag, der mehreren Fotos der beiden zeigt, nennt Jana Ina ihren Partner liebevoll "Mein Forever Valentine". Dazu ergänzt sie eine klare Botschaft, die zeigt, wie eng die beiden auch nach Jahren noch verbunden sind:
Durch alles gegangen. Nie aufgegeben. Und immer noch wie zwei verliebte Teenager.
Unter dem Beitrag - begleitet von roten Herzen - setzte Jana Ina außerdem die Hashtags "#valentinesday" und "#loveofmylife". Der Post wurde von ihren rund 987.000 Follower:innenn zahlreich kommentiert und geliked.
Auch Giovanni Zarrella reagierte öffentlich: In seinen Instagram-Storys verwies er mit einem roten Herz auf den Beitrag seiner Frau. Eine kurze, aber deutliche Geste – und ein weiteres Zeichen dafür, dass man auch nach 20 Jahren so verliebt wie am ersten Tag sein kann.
