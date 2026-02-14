Seit 20 Jahren verheiratet "Wie zwei verliebte Teenager": Jana Ina und Giovanni Zarrella feiern ihre Liebe am Valentinstag Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia W. Jana Ina Zarella und Giovanni Zarella sind seit 20 Jahren verheiratet - und glücklich wie am ersten Tag. Bild: Imago Images / Spöttel Picture

Zum Valentinstag wird es bei den Zarrellas öffentlich romantisch: Jana Ina richtet liebevolle Worte an ihren Giovanni – und zeigt, wie viel Gefühl nach all den Jahren noch vorhanden ist.

Die nächste "Giovanni Zarrella Show" läuft am 14. März 2026 im ZDF Und zeitgleich um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream auf Joyn!

Jana Ina Zarrella (49) und Giovanni Zarrella (47) gehören zu den bekanntesten Promi-Paaren Deutschlands: Seit 2005 sind die beiden glücklich verheiratet. Am Valentinstag 2026 ließen sie ihre Fans nun erneut an ihrer Liebe teilhaben. Die Moderatorin und Sängerin Jana Ina meldete sich am 14. Februar mit einem emotionalen Instagram-Post, der sich ganz an ihren Ehemann Giovanni richtet.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

In dem Beitrag, der mehreren Fotos der beiden zeigt, nennt Jana Ina ihren Partner liebevoll "Mein Forever Valentine". Dazu ergänzt sie eine klare Botschaft, die zeigt, wie eng die beiden auch nach Jahren noch verbunden sind:

Durch alles gegangen. Nie aufgegeben. Und immer noch wie zwei verliebte Teenager. Jana Ina Zarrella