"Villa Kunterbunt": So findet Tom Kaulitz Heidi Klums Haus in Los Angeles
Tom Kaulitz findet deutliche Worte für das gemeinsame Zuhause mit Heidi Klum. In seinem Podcast beschreibt er die Villa in Los Angeles als "Villa Kunterbunt" - ohne klaren Stil, dafür mit jeder Menge Erinnerungsstücke und Familien-Wirrwarr.
Model, Unternehmerin, TV-Ikone - Heidi Klum (52) hat ihr Berufsleben nie versteckt. Doch ihr Familienalltag mit Ehemann Tom Kaulitz (36) und den Kindern blieb bislang größtenteils privat. Das ändert sich jetzt: Für ein neues TV-Projekt öffnet der "Germany’s next Topmodel"-Star erstmals die Türen zu seinem Zuhause - und gewährt intime Einblicke.
Ein Blick hinter die Kulissen
In der neuen Dokuserie "On & Off the Catwalk", die bald auf ProSieben läuft, begleitet ein Kamerateam Heidi Klum nicht nur zu Shootings und Terminen, sondern auch bis in ihre Villa in Los Angeles. Ein Schritt, den sie lange abgelehnt hatte.
Gegenüber "Page Six" erklärt sie offen: "Ich werde schon seit Längerem für eine Reality- Show angefragt, und eigentlich wollte ich nie die Türen zu unserem Haus öffnen. Aber ich mache es jetzt, weil ich den Leuten einen Blick hinter die Kulissen des Modellebens ermöglichen möchte."
Tom und Heidi haben Unterschiedliche Geschmäcker
Auch Ehemann Tom Kaulitz spricht ungewohnt offen über das gemeinsame Zuhause. In seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" beschreibt er das Haus als "wohnlich" und "gemütlich", stellt aber klar: "Villa Kunterbunt ist das bei uns. Bei uns, da gibt es keinen Stil, da ist alles durchgemixt, das ist so wild von so vielen verschiedenen Jahrzehnten und auch Erinnerungsstücke. Wir haben ja die Kinder, und dadurch ist ganz viel von den Kindern da, es ist alles so ein Wirrwarr."
Dass die beiden stilistisch nicht immer einer Meinung sind, daraus macht Tom keinen Hehl. Im Gespräch mit Bruder Bill Kaulitz (36) verrät er: "Meine Frau ist so anders als ich." Bill kommentiert lachend, sie seien "geschmacklich sehr verschieden". Und Tom? Der habe inzwischen "aufgegeben", seine eigene Note konsequent durchzusetzen.
"On & Off the Catwalk": Familienleben vor der Kamera
Neben Heidi selbst stehen in der Dokuserie auch ihre ältesten Kinder Leni (21) und Henry (20) im Fokus, deren Modelkarrieren begleitet werden. Stolz schwärmt Klum laut "Page Six": "Es ist erstaunlich, wie sie sich in dieser Branche zurechtfinden." Ob auch Tom, Bill sowie die jüngeren Kinder Johan (19) und Lou (16) regelmäßig zu sehen sein werden, bleibt vorerst offen.
