Moderatorin, Schauspielerin und Comedy-Queen 90er-Kult-Star mit großer TV-Karriere: Wie sich Esther Schweins heute für Gesundheitsthemen engagiert Aktualisiert: Vor 16 Minuten von Tina Lilian Esther Schweins startete ihre Karriere im Bereich Comedy - inzwischen spielt sie seriöse TV-Rollen. Bild: Future Image

Sie hat uns in den 1990er Jahren die Samstagnacht versüßt: Esther Schweins gehört zu den Kult-Stars der Millenial- und Xennial-Generation. Doch sie kann nicht nur Comedy, bis heute hat sie in über 70 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt - obwohl verschiedene Schicksalsschläge ihren Lebensweg beeinflusst haben.

Comedy-Queen: Schneller Karrierestart für Esther Schweins Esther Schweins wurde am 18. April 1970 in Oberhausen geboren. Gleich nach ihrer Schulzeit nimmt sie Schauspielunterricht, ab 1991 ist sie in ersten Theaterproduktionen zu sehen. 1993 dann der Sprung ins Fernsehen: Mit "RTL Samstag Nacht" katapultiert sie sich in in die Elite von Deutschlands Comedy-Stars. Gemeinsam mit ihren Kolleg:innen Wigald Boning, Olli Dittrich, Stefan Jürgens, Tanja Schumann und dem bereits verstorbenen Mirco Nontschew erhält sie 1994 den Bayerischen Fernsehpreis und den Bambi. 1998 endet die Comedy-Show, doch Esther Schweins als "Kristiane Kacker" bleibt unvergessen.

Filme, Moderationen und "Die Kanzlei": Das macht Esther Schweins heute Bereits während "RTL Samstag Nacht" spielt Esther Schweins erste Film- und Fernsehrollen. Ihr Debüt gibt sie 1994 in der Serie "Drei zum Verlieben", Sönke Wortmann holt sie 1996 in seinen Film "Das Superweib". Seit 2000 ist Esther Schweins auch als Thetaerregisseurin tätig und führt bei der deutschen Version des Einpersonenstücks "Caveman" (unter anderem mit Volker Meyer-Dabisch) Regie. Sie moderiert fast zehn Jahre lang bis 2011 die Magazinsendungen "Foyer" und "Theaterlandschaften". Als Synchonsprecherin übernimmt sie Cameron Diaz' Rolle der Prinzessin Fiona in den "Shrek"-Filmen. Immer wieder ist sie im "Tatort" zu sehen oder fährt mit dem "Traumschiff" um die Welt. Seit 2020 spielt sie in der ARD-Serie "Die Kanzlei" an der Seite von Herbert Knaup die Staatsanwältin Barbara Geldermann.

Mit den Kindern auf Mallorca: So lebt Esther Schweins Familie Die 1,74 Meter große Tochter eines Teppichhändlers verdreht in ihrer Jugend mit ihren roten Haaren und blauen Augen vielen Fans den Kopf. Von 1995 bis 1997 bildet sie mit Schauspiel-Kollege und Frauenschwarm Ralf Bauer das Promi-Traumpaar der deutschen Fernsehlandschaft. Doch erst 2006 lernt Esther Schweins ihre große Liebe kennen. Der mallorquinische Landwirt Lorenzo Mayol Quetlas erobert ihr Herz und sie zieht zu ihm auf die Insel. Geheiratet wird zwar nie, doch 2007 kommt Tochter Mina Stella auf die Welt, 2008 folgt Sohn Paul. Ihre Familie hält Esther Schweins aus den Medien heraus, Fotos gibt es keine. Dann schlägt das Schicksal zu: 2017 stirbt ihr Lebensgefährte an den Folgen von Darmkrebs. Esther Schweins zieht sich auf ihr malloquinisches Landgut zurück und lebt dort alleine mit ihren Kindern inmitten der Natur mit jeder Menge Tieren. Einen neuen Freund scheint es nicht zu geben, Esther Schweins gilt als Single. Auf ihrem Instagram-Kanal zeigt sich der Yoga-Fan gerne in der Natur, glücklich und ungeschminkt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Krankheiten, Schicksalsschläge und ein Podcast: Darum engagiert sich Esther Schweins für gesundheitliche Themen Der Tod ihres Lebenspartners ist nicht der einzige Schicksalsschlag, der Esther Schweins trifft. In den 1990er Jahren hat sie einen schweren Autounfall, der plastische Chirurgie nötig macht, um ihr Gesicht zu retten. 2004 befindet sie sich mit ihrer Mutter im Urlaub in Sri Lanka, als der Tsunami das Land verwüstet. Beide überleben, werden aber weit aufs Meer hinausgezogen und ihre Mutter erleidet einen Herzinfarkt. Danach überdenkt Esther Schweins ihr Leben, gibt einen Großteil ihres Eigentums auf und lebt im Hotel oder bei Freunden, bevor sie nach Mallorca zieht. Immer wieder hat sie mit Krankheiten im Umfeld zu tun: Ihre Mutter erleidet 2020 einen Schlaganfall, 2010 kommt ihre Tochter mit einer unerkannten Blutvergiftung ins Krankenhaus und ihre Nichte lebt mit einer seltenen Autoimmunerkrankung. Da sie weiß, wie es sich anfühlt, wenn eine Diagnose nicht gestellt werden kann, setzt sie sich für verschiedene Charity-Aktionen zum Thema seltene Krankheiten ein. Seit 2021 führt sie mit Professor Dr. med Martin Mücke den Podcast "Unglaublich krank", 2024 erscheint das gemeinsame Buch "Unglaublich krank: Seltene Krankheiten und was sie über unseren Körper verraten".

Kurzer Steckbrief Name: Esther Schweins

Geburtsort: Oberhausen

Geburtstag: 18. April 1970

Alter: 55

Sternzeichen: Widder

Größe: 1,74 Meter