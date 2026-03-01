Karrieren "Kir Royal": So ging es für die Stars nach dem Ende der Kult-Serie weiter Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Anna Tiefenbacher Wie sehen die "Kir Royal"-Stars Senta Berger und Franz Xaver Kroetz (v.l.) inzwischen aus? Bild: IMAGO / Allstar / IMAGO / Photopress M / picture alliance / dpa

Die von Helmut Dietl geschaffene und nach einem angesagten Aperitif benannte Serie über die Münchner Schickeria der 1980er ist längst Kult. Senta Berger, Mario Adorf und Franz Xaver Kroetz brillierten in "Kir Royal". Und so ging es nach dem Erfolg für sie weiter.

Franz Xaver Kroetz konnte "Baby" nie ganz ablegen Schon vor seiner Rolle in "Kir Royal" hatte Kroetz eine beeindruckende Karriere hinter sich, als Schauspieler, aber vor allem auch als Theater-Autor. Dass man ihn vor allem mit "Baby" assoziierte, ärgerte den Künstler, der sich vor allem auch als großen Dramatiker sah. Und das war er auch: Seine Stücke kamen in über 40 Ländern auf die Bühne. Vor allem in den 1970ern und 1980ern galt er als einer der Vorreiter des neuen kritischen Volks-Theaters. Von 1992 bis 2006 war er mit der Schauspielerin Marie Theres Kroetz-Rehlin verheiratet, hat drei Kinder mit ihr und ein viertes aus einer früheren Beziehung. Mit seiner Ex-Frau hat er 2021 ein Buch geschrieben: "Szenen keiner Ehe". Funfact: Nach seiner Rolle des Klatschreporters in "Kir Royal" arbeitete Kroetz tatsächlich eine zeitlang als Kolumnist für die "Bild"-Zeitung. Heute lebt Franz Xaver Kroetz zurückgezogen, tritt nur noch selten in der Öffentlichkeit auf, vor Kamera und auf der Bühne steht er schon seit einiger Zeit nicht mehr. Gelobt und gefeiert wurde er jedoch kürzlich noch einmal für die Neufassung des Theaterstücks "Der Brandner Kaspar" (2025). Gerade feierte er seinen 80. Geburtstag.

Franz Xaver Kroetz bei der Aufzeichnung der Radio Bremen Talkshow "3nach9". Bild: picture alliance / dpa

Senta Berger: Kinofilm mit dem Sohn und erfolgreiche Krimireihe Ihre Karriere hat ihr fast schon Legenden-Status eingebracht, sie war sogar in Hollywood berühmt, arbeitete mit Frank Sinatra und John Wayne. Im Mai 2026 wird Senta Berger 85 Jahre alt. Ihr Mann, Michael Verhoeven, mit dem sie seit den 1960ern verheiratet war, verstarb 2024. In "Kir Royal" spielte Senta Berger die Rolle der Mona Mödlinger, Babys Geliebte, die von seinem extravaganten Lebensstil und seinen zahlreichen Affären genervt ist. Ab 2002 spielte Berger ganze 17 Jahre lang die Polizeirätin und interne Ermittlerin Dr. Eva-Maria Prohacek in der Krimireihe "Unter Verdacht". Für "Willkommen bei den Hartmanns", eine Komödie über die Flüchtlingskrise, drehte sie das erste Mal mit ihrem Sohn, dem Regisseur und Produzenten Simon Verhoeven. Der Kinofilm war der besucherstärkste des Jahres 2016. Die aktuellsten News der Schauspielerin sind leider keine guten: Nach schwerem Sturz wurde Senta Berger in eine Reha-Klinik verlegt. Es gab übrigens einen Versuch, die Kultserie in die Neuzeit zu übertragen: Ausgerechnet Bully Herbig spielt in der Version, die 2012 in die Kinos kam, den Klatschreporter, der hier jedoch Max Zettl heißt und diesmal in Berlin unterwegs ist. Geschrieben hatte die Fortsetzung abermals Helmut Dietl gemeinsam mit Benjamin von Stuckrad-Barre. Auch Senta Berger war also Mona wieder mit von der Partie: Die hat nun eine große Karriere als Volksmusik-Sängerin hinter sich und befindet sich in einer Lebenskrise.

Die Schauspielerin Senta Berger mit Sohn Simon Verhoeven auf dem roten Teppich. Bild: IMAGO / Future Image

Mario Adorf spielte weiter ähnliche Rollen Schon vor "Kir Royal" war Adorf ein Star, 1979 spielte er im Oscar-prämierten Film "Die Blechtrommel" den Jungen Alfred Matzerath. Als Fabrikant Haffenloher begeisterte er Fans erneut: Er will Baby Schimmerlos unbedingt dazu bringen, über ihn zu schreiben. Überhaupt spielte Adorf häufig den etwas groben Patriarchen, zum Beispiel auch in "Der große Bellheim", einem vierteiligen Deutschen Film Anfang der 1990er. Auch in "Rossini - oder die mörderische Frage, wer mit wem schlief" (1997) poltert er wieder dominant durchs Bild, diesmal in der Rolle eines Filmproduzenten. Dass er auch ruhigere Rollen kann, bewies er als "Beppo Straßenkehrer" in "Momo" (1986). Im internationalen Thriller "Fräulein Smillas Gespür für Schnee" von 1997 spielte er eine Nebenrolle, auch in der erfolgreichen Krimi-Reihe "Tresko" trat er in den 1990ern auf. Der heute 95-jährige Mario Adorf kann auf eine lange, beeindruckende Karriere zurückblicken, ist einer der renommiertesten, international erfolgreichsten deutschen Schauspieler. 2003 war Adorf eines der Gründungsmitglieder der Deutschen Filmakademie. Dass er in seinem Alter nach über 200 Schauspiel-Engagements noch einmal vor die Kamera tritt, ist unwahrscheinlich. "Ich bin ohne jeden Ehrgeiz in dieser Richtung - und ohne jede Hoffnung. [...] Es muss nicht sein", sagte er zu einem möglichen Schauspiel-Comeback im Interview mit der Zeitschrift "Hörzu".

Noch immer bestens gelaunt: Mario Adorf feierte bereits seinen 95. Geburtstag Bild: imago images / Sven Simon

Dieter Hildebrandt (†) moderierte erfolgreiche Kabarettsendung Wenn man über den Cast von "Kir Royal" spricht, darf natürlich der Fotograf Herbie Fried nicht fehlen. gespielt wurde der von Dieter Hildebrandt, einem Kabarettisten, Schauspieler und Autoren. Neben "Kir Royal" war Hildebrandt vor allem für "Scheibenwischer" bekannt, eine Kabarettsendung, die von 1980 bis 2008 in der ARD lief und die Hildebrandt bis 2003 moderierte. Danach schrieb er vornehmlich und gab Lesungen. Seine Frau Irene Mendler, mit der er zwei Kinder hatte, starb etwa um die Zeit des Erscheinens von "Kir Royal". 1992 heiratete Hildebrandt die Kabarettistin Renate Küster. Auch Hildebrandt spielte neben Senta Berger in der "Kir Royal" Neuauflage "Zettl" von 2012 mit. Im Jahr darauf starb er im Alter von 86 Jahren an den Folgen von Prostatakrebs.

Dieter Hildebrandt ist im Alter von 86 Jahren verstorben. Bild: IMAGO / Funke Foto Services