Neue Liebe 30 Jahre Altersunterschied: Michael Naseband zeigt Freundin Shelly Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom Michael Naseband tauscht seinen "K11"-Einsatz gegen ein neues TV-Abenteuer. Bild: BREUEL-BILD

Michael Naseband wagt mit Shelly Braun den Schritt ins "Sommerhaus der Stars". Ihre Liebesgeschichte begann allerdings schon Jahre zuvor - mit einer gemeinsamen Nacht, einem Rückzieher und einer langen Funkstille.

Eine Nacht in Düsseldorf, ein Anruf am nächsten Morgen und danach zunächst keine klassische Liebesgeschichte: Michael Naseband und Shelly Braun lernten sich vor rund dreieinhalb Jahren in seiner Kneipe in der Düsseldorfer Altstadt kennen. Heute sind die beiden ein Paar und ziehen gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars". Zwischen dem ehemaligen "K11 – Kommissare im Einsatz"-Star und der Flugbegleiterin liegen 30 Jahre. Genau dieser Altersunterschied sorgte bei Naseband nach ihrem ersten gemeinsamen Abend für Zweifel. In einem Interview mit RTL erzählte er:

Das Ganze war mir dann am nächsten Morgen ziemlich unangenehm, weil ich dachte: 'Mann, die ist 30 Jahre jünger als du.' Das geht gar nicht. Michael Naseband

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Michael Naseband wollte die gemeinsame Nacht herunterspielen Kennengelernt hatten sich die beiden in Nasebands Lokal. Nach einem lustigen Abend ging es für sie gemeinsam zu ihm nach Hause, wie Shelly erzählt. Am nächsten Morgen versuchte Naseband jedoch, auf Abstand zu gehen. Er rief sie an und erklärte:

Es ist ja auch nichts passiert. Michael Naseband

Eine Einschätzung, mit der seine heutige Partnerin offenbar nicht einverstanden war. Die beiden trafen sich danach zwar weiterhin, eine feste Beziehung entwickelte sich daraus zunächst aber nicht. Schließlich verloren sie sich sogar aus den Augen. Rund anderthalb Jahre herrschte Funkstille.

Der Zufall half bei der Beziehung Erst ein unerwartetes Wiedersehen änderte alles. Im vergangenen Jahr begegneten sich die beiden zufällig erneut.

Dann haben wir uns letztes Jahr zufällig wiedergetroffen und dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Michael Naseband

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Inzwischen sind die beiden seit knapp einem Jahr fest zusammen. Eine gemeinsame Wohnung haben sie noch nicht, Shelly verbringt nach Angaben ihres Partners allerdings viel Zeit bei ihm. Für die 30-Jährige bedeutet das "Sommerhaus der Stars" nun auch den ersten großen Schritt ins Rampenlicht. Shelly kommt aus Düsseldorf, arbeitet als Flugbegleiterin und begeistert sich für Aerial Hoop, eine Form der Luftakrobatik.

Michael Naseband verlor 2021 seine Ehefrau Bevor Shelly in sein Leben kam, musste Naseband einen schweren Verlust verkraften. 2017 heiratete er seine langjährige Partnerin Tanja Flister. Drei Jahre später erhielt sie eine Krebsdiagnose. Bei "Promi Big Brother" erzählte er:

Wir hatten drei Monate Zeit, um uns voneinander zu verabschieden. Michael Naseband

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Im April 2021 starb seine Frau im Alter von 46 Jahren. Bis heute ist die Erinnerung an sie präsent. Der Verlust lässt Michael Naseband nicht los. Noch immer fällt es ihm schwer, über seine Trauer und diesen schmerzhaften Teil seines Lebens zu sprechen. Auch Shelly weiß um die Bedeutung seiner verstorbenen Frau. Kennengelernt habe sie Tanja nicht, durch die Erzählungen ihres Partners habe sie aber einen Eindruck von ihr bekommen. RTL erzählte sie offen und ehrlich:

So wie er sie beschreibt, war sie, glaub ich, eine sehr tolle Frau. Shelly