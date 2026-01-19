Im Porträt Mirja du Mont: Karriere, Ehe und ihr Weg ins Dschungelcamp Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Lars-Ole Grap Mirja du Mont ist Schauspielerin, Model und Expertin für mentale Gesundheit. Bild: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt

Schauspielerin und Model Mirja du Mont ist längst nicht mehr nur die "Ex-Frau von Sky du Mont". Heute ist sie selbst ein Star und aus dem TV-Geschäft nicht mehr wegzudenken.

Ehe mit Sky du Mont und Start der eigenen TV-Karriere Mirja du Mont verbrachte sie ihre Kindheit und Jugend in ihrer Geburtsstadt Celle. Nach dem Abitur führte der berufliche Weg zunächst in eine ganz andere Richtung als die Schauspielerei: In Hannover begann sie eine Ausbildung zur veterinärmedizinisch-technischen Assistentin und studierte nebenbei Psychologie. 1999 vertiefte sie ihr Interesse an sozialen Themen mit einem Studium des Sozialwesens an der Evangelischen Fachhochschule Hannover. Durch die Hochzeit mit dem Schauspieler Sky du Mont im Jahr 2000 wurde Mirja du Mont schlagartig bekannt. Im selben Jahr wurde sie als "Playmate des Monats Januar 2000" des "Playboy"-Magazins ausgezeichnet. Nach ersten Erfolgen in Formaten wie "Quiz Taxi" gehörte sie Mitte der 2000er-Jahre gemeinsam mit ihrem Ehemann zur Stammbesetzung der Show "Typisch Frau - Typisch Mann". Ein Meilenstein ihrer Schauspielkarriere war 2006 die Rolle des Rotkäppchens in der erfolgreichen Filmkomödie "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug", später folgten Gastauftritte in beliebten Serien wie "Anna und die Liebe".

Scheidung: Ganz ohne Rosenkrieg für die Kinder Die Trennung von Sky du Mont im Jahr 2016 und die anschließende Scheidung ein Jahr später verliefen friedlich - der von Vielen erwartete Rosenkrieg blieb aus. Auch heute - 10 Jahre später - sind die Ex-Eheleute noch freundschaftlich verbunden. Der Grund hierfür waren vor allem die beiden inzwischen erwachsenen Kinder. Tochter Tara wurde 2001 geboren, Sohn Fayn erblickte 2006 das Licht der Welt.

Schon gesehen? Mirja du Mont bei "Über Geld spricht man doch!" Ganze Folge Über Geld spricht man doch! Mirja du Mont, Daniele Negroni, Cosimo Citiolo und Maren Gilzer Verfügbar auf Joyn Folge vom 03.02.2025 • 89 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Persönliche Krisenmomente als Wendepunkt Wenngleich Mirja du Mont auch nach der Trennung vom berühmten Ehemann und gewohnten Leben im Rampenlicht nach außen immer souverän auftrat, markierte die Scheidung den Abschied von einem perfekten Image. Ein schwerer Hörsturz im Jahr 2018 und die immer wiederkehrenden Panikattacken wurden schließlich zum persönlichen Wendepunkt. Statt sich zurückzuziehen, wählte Mirja du Mont einen offenen, selbst bestimmten Umgang mit ihrer Krise. Mit ihrem Buch "Keine Panik, Blondie!: Wie ich durch Angst, Krankheit und Krisen zurück ins gute Leben fand" und ihrer Arbeit als Resilienz-Mentorin prägte sie eine neue öffentliche Rolle, die heute zu ihrem Markenzeichen geworden ist.

Ganze Folge streamen: Mirja du Mont zaubert eine Totenkopf-Torte Ganze Folge Das große Promibacken Vom Promi zum Hobbybäcker Verfügbar auf Joyn Folge vom 17.02.2021 • 116 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Von "Die Alm" bis "Das große Promibacken": In diesen TV-Shows war Mirja du Mont bereits dabei Auch abseits klassischer Schauspielrollen suchte Mirja du Mont immer wieder bewusst neue Herausforderungen. Im Februar 2021 stellte sie sich bei "Das große Promibacken" in SAT.1 dem Wettbewerb und bewies neben Kreativität vor allem Durchhaltevermögen. Zu ihren Mitstreiter:innen zählten unter anderem Luca Hänni, Schauspielerin Barbara Wussow und SAT.1-"Frühstücksfernsehen"-Moderator Daniel Boschmann. Nur wenige Monate später zeigte sie in der ProSieben-Realityshow "Die Alm - Promischweiß & Edelweiß" eine ganz andere Facette: Gemeinsam mit prominenten Mitbewohner:innen wie Turnerin Magdalena Brzeska und Sternekoch Christian Lohse zog sie auf eine abgeschiedene Hütte in Südtirol. Dort stellte sie sich den körperlichen und mentalen Anforderungen eines einfachen Landlebens - fernab von Komfort und Glamour. Besonders beeindruckte sie das Publikum auch durch ihre Offenheit beim SAT.1-Format "Über Geld spricht man doch!", wo sie über die finanziellen Realitäten nach ihrer Scheidung sprach und mit dem Vorurteil aufräumte, als Ex-Frau eines bekannten Schauspielers ausgesorgt zu haben. Genau diese Unerschrockenheit vor vermeintlichen Tabuthemen macht sie auch zu einem geschätzten Gast in Talk-Formaten.

Alle Folgen von "Das große Promibacken" Hier jederzeit kostenlos auf Joyn streamen!

Mirja du Mont privat: Engagement für Krebs-Vorsorge, Kinder in Not und Tierschutz Mirja du Mont setzt sich dort ein, wo sie wirklich etwas bewirken kann - oft inspiriert durch eigene Erfahrungen. Als Botschafterin für die Kategorie "Health Care Woman" (2025) des German Medical Award schlägt sie eine Brücke zwischen Medizin und Öffentlichkeit, während sie als Patin der Krebs-Convention "Yes!Con" offen über ihre Hautkrebs-Diagnose spricht, um Aufmerksamkeit für Vorsorgeuntersuchungen zu schaffen. Ihr Einsatz für Gesundheit ist eng verknüpft mit ihrem Engagement für Kinder und Menschen in Not: Seit Jahren unterstützt sie das Altonaer Kinderkrankenhaus, insbesondere das Projekt "Lufthafen", und die Deutsche Lebensbrücke mit Initiativen wie "Herz für Afrika". Auch Tierschutz liegt ihr am Herzen.