Style-Chamäleon: So hat sich Mirja du Mont verändert
Aktualisiert:
Sie hat ein Händchen für Mode und erfindet sich immer wieder neu. Gleichzeitig scheint sich die diesjährige Dschungelcamperin optisch kaum zu verändern. Ein kleiner Rückblick auf das Vierteljahrhundert ihrer (Style-)Karriere.
Auf Mode und Kosmetik zu verzichten, wird Mirja du Mont (50) während ihres Aufenthaltes im Dschungelcamp schwerfallen, könnte man meinen. Immerhin kennt man das Model als stets top gestylt. Überdies hat die gelernte Tierarzthelferin 2020 mit 44 Jahren erfolgreich eine weitere Ausbildung absolviert, diesmal zur Visagistin.
Tatsächlich ist die Hamburgerin ein wahres Style-Chamäleon, das in den unterschiedlichsten Looks überzeugen kann - sowohl privat als auch auf dem Laufsteg. Ob sportlich-lässig, romantisch-verspielt, klassisch-elegant, im rockigen Gothic-Style oder auch mal ein bisschen verrucht - sie überrascht immer wieder von Neuem.
Mirja du Mont bei "Das große Promibacken" 2021: Totenkopf-Torte für mexikanischen Feiertag "Cinco de Mayo"
Mirja du Mont: Neue Haare nach Trennung
Begonnen hat sie ihre Modelkarriere allerdings hüllenlos: Im Jahr 2000 ernannte sie das Männermagazin Playboy zum Playmate des Monats Januar. Ihr Markenzeichen damals wie heute: die lange blonde Mähne, der Schneewittchen-Teint und die gertenschlanke Figur. Für ihre Rolle im Musical "Yakari - Freunde fürs Leben" (2013) allerdings zog sie mal eine dunkle Zopfperücke an, was ihr durchaus ebenfalls stand.
Ebenfalls 2000 heiratete Mirja den gut 28 Jahre älteren Schauspieler Sky du Mont (78), mit dem sie die Kinder Tara Iracema (24) und Fayn Mark (19) bekam. 2016 folgte die einvernehmliche Trennung. Zwar steigerte die Ehe ihren Bekanntheitsgrad - ein Karriereschub sei das allerdings nicht gewesen, erzählte sie 2020 im Elternpodcast "Ich zähl' jetzt bis drei" ihrer Schauspielkollegin Nina Bott (48). Eher im Gegenteil: Obwohl sie bereits Schauspielerfahrung hatte, galt sie nun als das Model, das dank des berühmten Namens Karriere machen wollte.
Nach der Trennung von Sky Du Mont 2016 experimentierte die zweifache Mutter kurz tatsächlich mal mit einer anderen Haarfarbe und überraschte mit altrosa und violetten Farbakzenten. Doch das war nicht von Dauer, bald kehrte Mirja zurück zum bewährten Goldblond.
Mirjas Leidenschaft: Körper-Kunst!
Dass sie in dem Vierteljahrhundert ihrer Karriere nur unwesentlich älter geworden zu sein scheint, liegt nicht nur an ihren guten Genen und ihrem gesunden Lebensstil. Mirja du Mont schwört auf koreanische Gesichtsmasken und unterzieht sich regelmäßig einer Mesotherapie, wie sie einmal gestand. Dabei wird mit Mikro-Injektionen Hyaluronsäure in die Haut gespritzt. Kein Fan ist die sie dagegen von Fillern: "Da bin ich total dagegen, weil ich finde, das Gesicht ist so aufgedunsen."
Eine sichtbare Veränderung gab es im Lauf der Jahre aber doch: Mit der Zeit sind immer mehr und immer größere Tattoos dazugekommen. Am auffälligsten: ein riesiges Rückentattoo, das einen von Rosen umrahmten Raben mit ausgebreiteten Flügeln zeigt. Ein Krafttier, das für Mut und Neuanfang steht, wie sie erklärte. Stechen lassen hat sie es sich 2018 nach einer sowohl seelisch als auch gesundheitlich schwierigen Zeit. Auch ihren linken Arm ziert ein flügelartiges Ornament in einer geheimnisvollen Landschaft. Ob im Laufe der Jahre noch weitere Körper-Kunstwerke dazukommen werden? Gut möglich, denn: "Ich liebe Tattoos!", sagte sie.
Die eingangs genannte Befürchtung übrigens dürfte sich nicht bewahrheiten. Denn bei allem Spaß an Mode und Make-up - während der Corona-Pandemie etwa hat Mirja du Mont es auch genossen, tagelang ungeschminkt im selben Hoodie herumzulaufen: "Endlich ist es mal egal, wie man aussieht."
