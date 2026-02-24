Geschenk von Heidi Klum inklusive Nach Wasserschaden: Bill Kaulitz zeigt sein neues Hollywood-Traumhaus Aktualisiert: Vor 37 Minuten von Buzzwoo Tokio-Hotel-Frontmann Bill Kaulitz zog 2010 nach Los Angeles. Bild: picture alliance / ZUMAPRESS.com

Nach einem schweren Wasserschaden präsentiert Bill Kaulitz sein neu gestaltetes Zuhause in den Hollywood Hills im "AD Magazin". Zwei Jahre lang wurde der Midcentury-Bungalow kernsaniert. Jetzt gibt er exklusive Einblicke in sein Traumhaus.

Erlebe Bill Kaulitz in Staffel 13 von "The Voice of Germany" Schau dir alle Folgen von "The Voice" Staffel 13 noch mal an!

Bill Kaulitz hat sich in den Hollywood Hills ein ganz besonderes Zuhause geschaffen. Im Gespräch mit dem "AD Magazin" spricht der Tokio-Hotel-Frontmann jetzt ausführlich über die aufwendige Sanierung seines Midcentury-Bungalows und gewährt ganz neue Einblicke in sein Wohnparadies über Los Angeles. Das 195 Quadratmeter große Haus wurde von Frank Lloyd Wright Jr. entworfen, dem Sohn des legendären Architekten Frank Lloyd Wright Sr. Entdeckt hatte das Anwesen Bills Bruder Tom auf einer Immobilienplattform. 2017 zogen die Zwillinge zunächst zur Miete ein, 2019 kaufte Bill Kaulitz das Haus schließlich selbst.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Kernsanierung nach Wasserschaden: So aufwendig renovierte Bill sein Haus Ein Wasserrohrbruch zwang Bill Kaulitz zur kompletten Kernsanierung seines Hauses. Zwei Jahre lang wurde das Anwesen von Grund auf erneuert, mehr als 100 Firmen und Spezialist:innen waren beteiligt. Sein klares Credo: kein Weiß. Die Farbe stehe für Kälte, erklärt er im Magazin. Stattdessen dominieren gebeiztes Holz, schwere Samtstoffe, Teppiche und ausgewählte Vintage-Stücke aus Europa. Originale Mid-Century-Elemente treffen auf 70er-Jahre-Design - kombiniert mit der offenen, lichtdurchfluteten Bauweise Kaliforniens.

Erlebe Bill Kaulitz zusammen mit Sido & Jasna Fritzi Bauer in Staffel 5 von "Wer stiehlt mir die Show?" Alle Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" Staffel 5

Highlight der Renovierung ist der organisch geformte Pool aus massivem Alta-Quarzit mit Blick über Los Angeles. Imitationen kamen für den 36-Jährigen nicht infrage - nur echte, tonnenschwere Steine, die über die engen Serpentinen der Hollywood Hills geliefert wurden.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Besonderes Palmen-Geschenk von Heidi Klum Das überwiegend aus Glas bestehende Gebäude ist inzwischen stark eingewachsen und von viel Grün umgeben. Zwei Palmen stammen sogar aus prominenter Quelle: Sie waren ein Geschenk seiner Schwägerin Heidi Klum. Für Kaulitz ist das Haus vor allem ein Ort zum Abschalten vom öffentlichen Leben. 2010 zog er von Deutschland nach Los Angeles, um mehr Freiraum zu haben. In den Hollywood Hills genießt er bis heute ein Stück Anonymität. Warum er sein Zuhause dennoch öffentlich zeigt? Seine Erklärung ist denkbar entspannt:

Es ist viel einfacher, keine Geheimnisse zu haben. Bill Kaulitz