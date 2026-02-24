Geschenk von Heidi Klum inklusive
Nach Wasserschaden: Bill Kaulitz zeigt sein neues Hollywood-Traumhaus
Aktualisiert:von Buzzwoo
Nach einem schweren Wasserschaden präsentiert Bill Kaulitz sein neu gestaltetes Zuhause in den Hollywood Hills im "AD Magazin". Zwei Jahre lang wurde der Midcentury-Bungalow kernsaniert. Jetzt gibt er exklusive Einblicke in sein Traumhaus.
Erlebe Bill Kaulitz in Staffel 13 von "The Voice of Germany"
Bill Kaulitz hat sich in den Hollywood Hills ein ganz besonderes Zuhause geschaffen. Im Gespräch mit dem "AD Magazin" spricht der Tokio-Hotel-Frontmann jetzt ausführlich über die aufwendige Sanierung seines Midcentury-Bungalows und gewährt ganz neue Einblicke in sein Wohnparadies über Los Angeles.
Das 195 Quadratmeter große Haus wurde von Frank Lloyd Wright Jr. entworfen, dem Sohn des legendären Architekten Frank Lloyd Wright Sr. Entdeckt hatte das Anwesen Bills Bruder Tom auf einer Immobilienplattform. 2017 zogen die Zwillinge zunächst zur Miete ein, 2019 kaufte Bill Kaulitz das Haus schließlich selbst.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Kernsanierung nach Wasserschaden: So aufwendig renovierte Bill sein Haus
Ein Wasserrohrbruch zwang Bill Kaulitz zur kompletten Kernsanierung seines Hauses. Zwei Jahre lang wurde das Anwesen von Grund auf erneuert, mehr als 100 Firmen und Spezialist:innen waren beteiligt.
Sein klares Credo: kein Weiß. Die Farbe stehe für Kälte, erklärt er im Magazin. Stattdessen dominieren gebeiztes Holz, schwere Samtstoffe, Teppiche und ausgewählte Vintage-Stücke aus Europa. Originale Mid-Century-Elemente treffen auf 70er-Jahre-Design - kombiniert mit der offenen, lichtdurchfluteten Bauweise Kaliforniens.
Erlebe Bill Kaulitz zusammen mit Sido & Jasna Fritzi Bauer in Staffel 5 von "Wer stiehlt mir die Show?"
Highlight der Renovierung ist der organisch geformte Pool aus massivem Alta-Quarzit mit Blick über Los Angeles. Imitationen kamen für den 36-Jährigen nicht infrage - nur echte, tonnenschwere Steine, die über die engen Serpentinen der Hollywood Hills geliefert wurden.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Besonderes Palmen-Geschenk von Heidi Klum
Das überwiegend aus Glas bestehende Gebäude ist inzwischen stark eingewachsen und von viel Grün umgeben. Zwei Palmen stammen sogar aus prominenter Quelle: Sie waren ein Geschenk seiner Schwägerin Heidi Klum.
Für Kaulitz ist das Haus vor allem ein Ort zum Abschalten vom öffentlichen Leben. 2010 zog er von Deutschland nach Los Angeles, um mehr Freiraum zu haben. In den Hollywood Hills genießt er bis heute ein Stück Anonymität. Warum er sein Zuhause dennoch öffentlich zeigt? Seine Erklärung ist denkbar entspannt:
Es ist viel einfacher, keine Geheimnisse zu haben.
Erlebe Bill und Tom Kaulitz in "Die Super Duper Show"
Mehr entdecken
Am 26. Februar wird er 80
Jaecki Schwarz: So sah er vor 58 Jahren aus
Der Schauspieler im Interview
Florian Martens: Von dieser verstorbenen "Ein starkes Team"-Kollegin hätte er sich gerne verabschiedet
Private Momente
DAS!"-Moderator Hinnerk Baumgarten spricht über seine erste Liebe
Seit fast drei Jahrzehnten ein Paar
Hier haben sich Andrea Sawatzki und Christian Berkel verliebt
Sie lernten sich beim Dreh kennen
Andrea Sawatzki und Christian Berkel: So meistern sie ihre Ehe
Der "StiNos"-Star packt aus
Sebastian Bezzel über seine Pubertät: So war er als Teenie
Die TV-Haushälterin
Vom "Bergdoktor" zum "Eberhofer"-Star: So veränderte sich Enzi Fuchs im Laufe ihrer Karriere
Fiktion wird Realität
Natalia Wörner: Wieso ihr Sohn doppelt auszog
MAGA wird ausgeladen
Keine B-Promis? "Vanity Fair" sortiert für Oscar-Party gnadenlos aus