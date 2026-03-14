Kommt sie an ihre Grenzen?
Reality-Star Samira Yavuz: Ein Leben zwischen Wutausbrüchen und Schuldgefühlen
Aktualisiert:von Buzzwoo
Samira Yavuz spricht offen über die turbulenten Momente mit ihrer dreijährigen Tochter Nova. Zwischen heftigen Wutausbrüchen und eigenen Ansprüchen gerät die Zweifach-Mama oft an ihre Grenzen. Wie sie versucht, damit umzugehen, verrät sie jetzt in ihrem Podcast.
Heftige Ausraster bei Nova
Samira Yavuz, bekannt aus der Reality-TV-Welt, erlebt derzeit intensive Herausforderungen im Familienalltag. Ihre älteste Tochter Nova hat extreme Wutausbrüche, die die Dreijährige und auch Samira selbst richtig mitreißen. "Diese Wutausbrüche, die sind krass. Die sind echt heftig. Also, sie hyperventiliert dann, sie regt sich richtig auf und sie steigert sich dann auch richtig rein", erzählt die 32-Jährige in ihrem Podcast "Main Charakter Mode". In diesen Momenten findet Samira kaum einen Zugang zu ihrer Tochter. Die Situation ist emotional aufgeladen.
"Beauty & The Nerd" kostenlos auf Joyn
Schuldgefühle und Selbstanspruch
Nicht nur Novas Ausraster belasten Samira, sondern auch ihre eigenen hohen Ansprüche an sich selbst. Gerade als Mutter seien diese Selbstzweifel noch intensiver: "Wenn ich dann sehe: 'Hey, die hat so Wutausbrüche' - ich stelle natürlich direkt mich infrage. Wo habe ich jetzt Mist gebaut? Und dann reißt mir teilweise noch mehr der Geduldsfaden."
Ich habe so einen Leistungsanspruch an mich selber und setze mich selbst extrem unter Druck, weil ich immer das Beste abrufen möchte.
Turbulenzen im Familienleben
Das vergangene Jahr war für Samira, Serkan Yavuz und die Kinder alles andere als ruhig. Nach "Promi-Büßen"-Star Serkans wiederholten Untreuegeständnissen kam es zur Trennung. Die beiden TV-Bekanntheiten richteten sich als getrenntes Paar neu ein, doch nun könnte sich die Situation erneut ändern: Wegen eines Sturzes ihrer eigenen Mutter denkt Samira aktuell darüber nach, zeitweise wieder bei Serkan einzuziehen.
In Staffel 3 von "Forsthaus Rampensau Germany" wird Serkans Affäre mit Eva zum Thema
Mehr entdecken
Nach 13 Jahren im Mietshaus
Nach dem Tod der Frau: Muss Moderator Michael Schanze ins Altersheim?
Gangster statt "Wildberry Lillet"
Nina Chuba kehrt zu ihrer ersten Serie zurück - aber mit einem Haken
Mit 46 Jahren zum ersten Mal Mutter
"Anna und die Liebe"-Star wird Mutter: Jeanette Biedermann zeigt erstmals ihren Babybauch!
Familienglück
"Makellos"-Star Manuel Rubey privat: Das ist seine Ehefrau
Ehrliche Einblicke
GNTM-Chefin Heidi Klum erzählt: So meistert sie die Wechseljahre
Reality-Star packt aus
Fabio de Pasquale ließ sein bestes Stück vergrößern
Kaulitz-Podcast
Tom Kaulitz: Mehrere seiner Freunde sind gestorben
Intensive Performance
Für "Rose" lebte Sandra Hüller als Mann im 17. Jahrhundert
Throwback auf Instagram
Zeitreise: Heidi Klum teilt Model-Bilder aus den Neunzigern