Schauspieler Shia LaBeouf steht erneut vor Gericht: Nach einem Barvorfall in New Orleans muss er sich einer Therapie wegen Drogenmissbrauchs unterziehen, Drogentests absolvieren und 100.000 US-Dollar Kaution hinterlegen.

Eine Richterin hat Schauspieler Shia LaBeouf (39) bestimmte Kautionsauflagen erteilt, die er ab sofort erfüllen muss. Er wurde dazu verpflichtet, sich einer Therapie wegen Drogenmissbrauchs zu unterziehen, an einem Programm zur Drogenkontrolle teilzunehmen und eine Kaution in Höhe von 100.000 US-Dollar zu hinterlegen. Das berichtet unter anderem "The Guardian". Diese Bedingungen gelten für seine Freilassung aus dem Polizeigewahrsam, nachdem LaBeouf zuvor in einer Bar in New Orleans zwei Männer attackiert und sie homophob beleidigt haben soll.

Richterin Simone Levine in New Orleans verhängte die Auflagen gegen den 39‑Jährigen, nachdem der Schauspieler am 17. Februar wegen zweifacher Körperverletzung festgenommen und zunächst ohne Kaution auf freien Fuß gesetzt worden war. Zum Zeitpunkt von LaBeoufs Freilassung waren die ihm vorgeworfenen homophoben Äußerungen noch nicht Teil der offiziellen Gerichtsakte, erklärte die Richterin am Donnerstag im Gerichtssaal.