No-Angels-Star Nadja Benaissa: Gibt's jetzt das erneute Comeback als Tänzerin?

Mit den No Angels steigt sie in den Pop-Olymp auf, doch Nadja Benaissas Leben war nicht immer leicht. Eine frühe Schwangerschaft, Drogen und ihre HIV-Erkrankung sorgen dafür, dass nicht alles glatt läuft. Aber sie rappelt sich immer wieder auf - und will's jetzt auf dem Tanzparkett wissen!

Karrierestart für Nadja Benaissa: Girlpower mit den No Angels Als 2000 "Popstars" zum ersten Mal auf Sendung geht, steckt das Konzept "Casting-Band" noch in den Kinderschuhen. Die 18-jährige Nadja Benaissa bricht die Abend-Realschule ab, um bei der neuen Show dabei zu sein. Eine gute Entscheidung, denn sie wird aus über 4.500 Bewerberinnen ausgewählt und bildet gemeinsam mit Sandy Mölling, Lucy Diakovska, Vanessa Petruo und Jessica Wahls die No Angels, Deutschlands erste Casting-Band. Ihre Debütsingle "Daylight in Your Eyes" erhält noch im Jahr der Veröffentlichung Platin in Deutschland. Ende 2003 löst sich die Band auf und die Sängerinnen verfolgen Solo-Karrieren. 2007 der Comeback-Versuch, doch Nadja verlässt die Band 2010 wegen körperlicher und psychischer Erschöpfung. 2014 trennen sich die No Angels erneut, doch 2021 kehren sie gemeinsam mit Nadja für eine "Celebration"-Tour zum 20-jährigen Bandjubiläum zurück. Insgesamt veröffentlichen die No Angels 19 Singles, sechs Studio-Alben und sind bis heute die erfolgreichste Girlgroup Kontinentaleuropas.

Solo-Karriere nach der Girlgroup? Das macht Nadja Benaissa heute Nach den No Angels bringt Nadja 2005 ihre erste Solo-Single "Es ist Liebe" heraus, 2006 folgt das Debüt-Album "Schritt für Schritt". 2012 bis 2018 zieht sie sich vorerst von der Musik zurück, dann beginnt sie wieder mit vereinzelten Auftritten und Koops mit anderen Künstler:innen, für 2026 ist ein neues Album angekündigt. 2021 schließt Nadja Benaissa zudem erfolgreich eine Ausbildung zur Fitnesstrainerin ab und ist seitdem als Personal-Trainerin und seit 2022 auch als Health Coach tätig. Seit 2025 hat sie auf ihrem Instagram Kanal ihr eigenes Social-Media-Format "Flashback", in dem sie ihre Lieblingssongs vorstellt und Gäst:innen empfängt.

Nach Bühnen-Comeback mit "No Angels": Nadja Benaissa wird TV-Tänzerin Neben der Musik ist Nadja Benaissa hin und wieder als Schauspielerin zu sehen, tritt in Fernsehshows wie "Das Duell um die Welt" auf und gewinnt 2022 für die ZDF-Sendung "Don’t Stop The Music" den Deutschen Fernsehpreis. 2024 schafft sie es als Figur "Elgonia" ins Halbfinale von "The Masked Singer". 2026 wird sie nun bei "Let's Dance" auf der Tanzfläche stehen.

Herkunft, Partner und Familie: Nadja Benaissa hat früh eine Tochter bekommen Nadja wird am 26. April 1982 als Tochter eines marokkanischen Vaters und einer deutschen Mutter in Frankfurt geboren. Bereits als Kind lernt sie Klavier, nimmt Tanz- und Ballettunterricht und tritt in Schul-Musicals auf. 1999 wird sie mit 17 Jahren Mutter, nur ein paar Monate später startet ihre No-Angels-Karriere. Ihre Tochter Leila Jamila Benaissa zieht sie neben ihrer Musik-Karriere alleine groß. Das Verhältnis war nicht immer einfach, doch heute hat sie eine enge Beziehung zu ihrer Tochter, mit der sie sogar unter einem Dach wohnt. Über die Männer in Nadjas Leben gibt es wenig Infos, der Vater ihrer Tochter taucht in der Öffentlichkeit nicht auf. Nach eine längeren Beziehung ist sie momentan wieder Single.

Drogen, Krankheit und der HIV-Skandal: Die dunkle Phase in Nadja Benaissas Leben Es ist Nadjas schwierige Vergangenheit, die ihren Werdegang von der Casting-Kandidatin zur gesellschaftspolitisch und sozial engagierten Prominenten so besonders macht. Denn leicht war der Weg, den sie gemeistert hat, keinesfalls. Bereits mit 14 ist sie cracksüchtig, lebt zwischendurch auf der Straße. Als sie mit 16 schwanger wird, stellt sie den Drogenkonsum ein, doch bei einer Vorsorgeuntersuchung wird bei ihr HIV diagnostiziert. Während der No-Angels-Zeit fängt sie erneut mit Alkohol und Drogen an, 2010 weist sie sich selbst in eine Sucht-Klinik ein. Nach einigen Rückschlägen ist sie seit 2017 clean und trocken. 2009 wird sie wegen Verdachts auf gefährliche Körperverletzung festgenommen. Zwischen 2000 und 2004 soll sie mit mehreren Personen ungeschützten Sex gehabt haben, obwohl sie von ihrer HIV-Erkrankung gewusst hat. Während des gerichtlichen Prozesses kommt es zum Zwangs-Outing und ihre Krankheit wird öffentlich gemacht. 2010 wird sie zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. In den folgenden Jahren setzt sie sich öffentlich mit dem Urteil und ihrer Krankheit auseinander. Nadja Benaissa hat inzwischen verschiedene Preise für ihr Engagement und ihren offenen Umgang mit den Themen HIV und AIDS bekommen. Sie setzt sich außerdem öffentlich gegen Rassismus und Sexismus ein, kämpft gegen die Tabuisierung von psychischen Krankheiten und ist in der Suizidprävention aktiv.

