Das sagt ihr Sohn Schauspiellegende Senta Berger verletzt: OP nach Sturz Aktualisiert: 11:22 Uhr von spot on news, Franziska Hursach Senta Berger ist ab Ende Januar in "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" zu sehen. Bild: Imago Images / Photopress Müller

Kurz vor einer geplanten Lesung in Hamburg erleidet Senta Berger einen Unfall. Die Schauspielerin stürzt und muss operiert werden. Wie es ihr nun geht, erzählt ihr Sohn Simon Verhoeven.

+++ Update, 19. Januar +++

Schwer gestürzt: Senta Berger geht es "den Umständen entsprechend gut" Große Sorge um Senta Berger: Kurz vor einer geplanten Lesung in Hamburg ist die 84-Jährige schwer gestürzt und musste operiert werden. Nach Angaben ihres Sohnes, des Regisseurs Simon Verhoeven, erlitt sie einen komplizierten Oberschenkelbruch. Der Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag (16. Januar). Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte Verhoeven den Vorfall und gab vorsichtig Entwarnung:

Es geht ihr den Umständen entsprechend gut. Simon Verhoeven

Berger war für die Lesung "Loriot - Szenen einer Ehe" gemeinsam mit Friedrich von Thun in der Hamburger Laeiszhalle angekündigt. Vor dem Auftritt wollte sie einen Soundcheck auf der Bühne durchführen. Dabei kam es laut Verhoeven zum Unglück: Die Schauspielerin stürzte von einer Plattform.

Ihr Sohn Simon Verhoeven äußert sich zu Senta Bergers Zustand. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

"Wir werden sehen, wie schnell sie jetzt wieder auf die Beine kommt", sagte Verhoeven, der sich aktuell selbst in Hamburg aufhält. Für die Schauspielerin stehe nun vor allem eines im Vordergrund: wieder gesund zu werden.

Diese Auftritte und Termine muss Senta Berger absagen Besonders bitter: In den kommenden Wochen hatte Berger zahlreiche Termine geplant. Ab dem 29. Januar ist sie erneut im Kino zu sehen - in der Romanverfilmung "Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke", inszeniert von ihrem Sohn nach dem gleichnamigen Roman von Joachim Meyerhoff. Auch die geplante Premiere am 27. Januar in München wollte Berger eigentlich gemeinsam mit Verhoeven besuchen. "Natürlich ist sie traurig, auch wegen der vielen anstehenden Termine zu unserem Film, die sie jetzt wohl verpassen wird", berichtete der 53-jährige Regisseur. Gleichzeitig zeigt er sich hoffnungsvoll:

Aber sie ist ja eine Kämpferin und vielleicht kommt sie schneller zurück, als man denkt, wir hoffen es sehr. Simon Verhoeven

Für ihn steht derzeit nur eines im Mittelpunkt: "Die Genesung ist jetzt das Einzige, was zählt".

+++ Ursprünglicher Artikel +++

Senta Berger über das Älterwerden Nachdem sie in den Jahren darauf immer noch viel gedreht habe, war sie in ihrer Wahrnehmung "mit 75 irgendwie immer noch nicht alt. Ich hatte zwar schon Enkelkinder, und von außen hätte mein Leben durchaus alt aussehen können, aber ich fühlte mich nicht so. Wirklich alt fühle ich mich erst jetzt." Das habe sicherlich damit zu tun, "dass ich jetzt alleine bin", erklärt Berger, die mit ihrem 2024 verstorbenen Mann Michael Verhoeven seit 1966 verheiratet war. Zusammen alt werden sei einfach leicht. Hingegen sei es "wirklich schwer, wenn man mit einem Menschen 60 Jahre verbracht hat, der jetzt nicht mehr an deiner Seite ist".

"Habe nicht das Gefühl, etwas versäumt zu haben" Es sei sonderbar, wie die Zeit vergehe. "Deshalb muss man sich irgendwann herausziehen und sein eigenes Tempo im Leben finden." Die Schauspielerin wundert sich, wie die deutsche Gesellschaft mit älteren Menschen umgeht, denn "Alt zu sein, scheint heute ein Makel zu sein. Ich werde im nächsten Mai 85 und ich denke nicht selten: Das kann doch gar nicht sein! Ich war doch eben noch 'Die schnelle Gerdi'. Die Serie ist aber auch schon über 35 Jahre alt. Oder ich war doch eben noch das Mädchen auf der Schauspielschule!" Weiter erklärt Berger, dass man aus ihrer Sicht jedoch ganz gut alt werden könne, wenn man das Gefühl habe, "ein tolles, reiches Leben gelebt zu haben. Ein Leben, das ich immer noch lebe. Ich habe jedenfalls nicht das Gefühl, dass ich etwas versäumt habe". Sie hatte eben das Glück, "einen äußerst interessanten Mann an meiner Seite zu haben, sodass ich nie das Gefühl hatte, jemals etwas versäumt zu haben".