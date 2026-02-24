Der "StiNos"-Star packt aus
Sebastian Bezzel über seine Jugend: So erlebte er die Pubertät
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Aktuell ist Sebastian Bezzel im Film "Die Ältern" zu sehen, der sich genau wie der Vorgänger "Das Pubertier" um das Thema Pubertät dreht. Doch wie verlief Bezzels eigenes Erwachsenwerden?
"Schlechte Stimme, schlechter Geschmack, schlechte Laune"
Im Interview mit der "Bild" schwelgte der zweifache Familienvater jetzt in Erinnerungen und sprach ganz offen über seine Teenie-Zeit. "Ich war ein ganz durchschnittlicher pubertierender Teenager", meinte er und fügte hinzu: "Mit den üblichen Merkmalen wie schlechter Stimme, schlechtem Geschmack bei Klamotten, schlechter Laune - aber nur den Eltern gegenüber und schlechter Haut."
Eltern-Kind-Beziehung in der Pubertät: Was hilft wirklich?
Heute hat der 54-Jährige selbst zwei Kinder und durfte bereits seine eigenen Erfahrungen mit pubertierenden Teenagern sammeln. "Grundsätzlich läuft alles sehr gut, bei den Themen Zimmer, Wäsche und Geschirr aufräumen herrscht noch Optimierungsbedarf", gab er offen zu.
Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern kann in der Pubertät manchmal ganz schön angespannt sein. Wie man mit solchen Situationen am besten umgeht? Sebastian Bezzel hat dafür einen Tipp: "Miteinander reden und bei manchen Themen (siehe Wäsche und Zimmer aufräumen) mantra-artige Wiederholungen der Forderungen." Es sei ihm wichtig, seinen Kindern immer auf Augenhöhe zu begegnen. "Wobei ich mich trotzdem noch eindeutig als Papa sehe und nicht als bester Kumpel", führte der Schauspieler weiter aus. Letztendlich helfe in der Pubertät vor allem "Liebe und Konsequenz".
Sebastian Bezzel privat
Der Eberhofer-Star ist seit 2009 mit der Schauspielerin Johanna Christine Gehlen verheiratet. Die beiden arbeiten oft beruflich Seite an Seite - so spielen die beiden beispielsweise in der Joyn-Serie "Die StiNos" mit. Das Paar hat einen Sohn und eine Tochter und lebt in Hamburg.
