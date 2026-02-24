Fiktion wird Realität "Unter anderen Umständen"-Star Natalia Wörner: Deshalb zog ihr Sohn doppelt aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Schlechte Nachrichten? Jana Winter sieht sich in "Unter anderen Umständen" mit einer Situation konfrontiert, vor der auch ihre Darstellerin Natalia Wörner privat stand. Bild: ZDF / Manju Sawhney

Das gibt's auch eher selten. Schauspielerin Natalia Wörner erlebte, wie ihr Sohn auszog - und das gleich doppelt: einmal im Privatleben und dann auch noch in ihrer Serie "Unter anderen Umständen".

Zum 25. Mal ermittelt Natalia Wörner. In "Das Mädchen ohne Namen" gibt es neben einem dramatischen Ermittlungsfall auch eine brisante Entwicklung im Privatleben von Kommissarin Jana Winter: Ihr Sohn Leo zieht aus. Leo wird gespielt von Jacob Lee Seeliger. Und das ist Natalia Wörners leiblicher Sohn aus der Ehe mit dem Kanadier Robert Seeliger. Pikant: Nicht nur im Film kehrt der Sohn dem Elternhaus den Rücken. Denn während der Dreharbeiten packte auch Jacob seine Sachen und zog wegen seines Studiums nach Hamburg. "Die Konstellation ist ein bisschen crazy bei uns, weil manchmal das Leben den Film abholt oder umgekehrt", erzählte Wörner im Interview mit der Agentur "teleschau".

Der Sohn zieht aus - im Leben und im Film Als Mutter sah sich Wörner naturgemäß im Zwiespalt: "Es ist beides: grauenvoll einerseits, weil ein Lebensabschnitt vorbei ist, jemand flügge wird und sich in der bisherigen Form endgültig verabschiedet. Der schöne Part ist, es zu sehen, dass man alles richtig gemacht hat und dass da ein junger Mensch ins Leben geht, seine Wege sucht und alles, was dazu gehört. Das macht ja das Mutterherz auch glücklich", offenbarte Wörner im Interview. "Natürlich vermisse ich ihn sehr, und wir reden auch darüber. Ich bin ihm gegenüber komplett transparent, weil ich ihm nicht das Gefühl geben will, dass er sich nicht frei bewegen kann, im Gegenteil. Ich freue mich für ihn über seinen Schritt in die Selbstständigkeit." Der Schauspielerin Wörner wird Jacob erhalten bleiben. Er macht weiter in "Unter anderen Umständen" mit. Schließlich gehört er quasi seit der ersten Sekunde zum Cast. Damals allerdings befand er sich noch im Bauch seiner Mutter. Wegen Wörners Schwangerschaft wurde damals das Drehbuch für die neue ZDF-Serie geändert und eine schwangere Ermittlerin in den Fokus gerückt. Jacob kam 2006 zur Welt - und war bereits in der zweiten Episode im November 2007 der Serie als Kind von Jana Winter zu sehen. Diese Rolle spielte er bis Episode 8 (2013) und seit Folge 16 (2020) wieder durchgängig - und wird es weiter tun. Wörner erklärte gegenüber der Agentur teleschau: "Er ist dabei, und das möchte er auch bleiben."

