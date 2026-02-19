Vom Serienhit zum Millionenvermögen So reich sind die Stars von "Gilmore Girls" heute Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Buzzwoo Lorelei (Lauren Graham) und Sookie (Melissa McCarthey) spielten Seite an Seite in "Gilmore Girls". Bild: imago/Cinema Publishers Collection

Von Stars Hollow bis Hollywood: Die Darsteller von "Gilmore Girls" sind längst nicht nur Serien-Lieblinge. Viele von ihnen haben sich auch finanziell ein echtes Imperium aufgebaut.

Die Stars aus "Gilmore Girls" wurden durch die Serie weltberühmt – doch ihr Erfolg endete nicht mit dem Serienfinale. Zwischen 2000 und 2007 entwickelte sich die Show zu einem echten Kultphänomen mit bis heute treuer Fangemeinde. Ein aktuelles Ranking von "Just Jared" zeigt nun, wie wohlhabend die Schauspielerinnen und Schauspieler inzwischen sind. Berücksichtigt wurden dabei nicht nur die Einnahmen aus "Gilmore Girls", sondern auch spätere Rollen, Film- und Serienerfolge sowie weitere Projekte. Zu den bekanntesten Namen im Ranking zählen Lauren Graham, Alexis Bledel und Scott Patterson.

Serienstars Alexis Bledel und Lauren Graham sorgten bei den Primetime Emmy Awards für ein kleines "Gilmore Girls"-Reunion-Highlight.

Warum die Serie bis heute begeistert Der Erfolg von "Gilmore Girls" wirkt bis heute nach. 2016 wurde die Serie mit der vierteiligen Netflix-Miniserie "Gilmore Girls: A Year in the Life" fortgesetzt. Fast der gesamte Original-Cast kehrte dafür nach Stars Hollow zurück, sehr zur Freude der Fans. Die Mischung aus Humor, Herz und schnellen Dialogen hat "Gilmore Girls" längst zu einem zeitlosen Klassiker gemacht und für viele Stars auch zur finanziellen Lebensgrundlage.