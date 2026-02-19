zur Joyn StartseiteZur Joyn Suche
Vom Serienhit zum Millionenvermögen

So reich sind die Stars von "Gilmore Girls" heute

von Buzzwoo

Lorelei (Lauren Graham) und Sookie (Melissa McCarthey) spielten Seite an Seite in "Gilmore Girls".

Bild: imago/Cinema Publishers Collection

Von Stars Hollow bis Hollywood: Die Darsteller von "Gilmore Girls" sind längst nicht nur Serien-Lieblinge. Viele von ihnen haben sich auch finanziell ein echtes Imperium aufgebaut.

Auf einen Kaffee mit Lorelai

Die Stars aus "Gilmore Girls" wurden durch die Serie weltberühmt – doch ihr Erfolg endete nicht mit dem Serienfinale. Zwischen 2000 und 2007 entwickelte sich die Show zu einem echten Kultphänomen mit bis heute treuer Fangemeinde. Ein aktuelles Ranking von "Just Jared" zeigt nun, wie wohlhabend die Schauspielerinnen und Schauspieler inzwischen sind.

Berücksichtigt wurden dabei nicht nur die Einnahmen aus "Gilmore Girls", sondern auch spätere Rollen, Film- und Serienerfolge sowie weitere Projekte. Zu den bekanntesten Namen im Ranking zählen Lauren Graham, Alexis Bledel und Scott Patterson.

Serienstars Alexis Bledel und Lauren Graham sorgten bei den Primetime Emmy Awards für ein kleines "Gilmore Girls"-Reunion-Highlight.

Diese Stars haben heute das meiste Geld

Am unteren Ende der Liste liegt Keiko Agena (Lane Kim) mit einem geschätzten Vermögen von rund 300.000 US-Dollar. Liza Weil (Paris Geller) und Matt Czuchry (Logan Huntzberger) kommen jeweils auf etwa drei Millionen.

Rund vier Millionen US-Dollar werden Yanic Truesdale (Michel Gerard) und Kelly Bishop (Emily Gilmore) zugeschrieben. Sean Gunn (Kirk Gleason) sowie Alexis Bledel sollen jeweils bei etwa sechs Millionen liegen.

Der verstorbene Edward Herrmann hinterließ Berichten zufolge rund zehn Millionen US-Dollar. Milo Ventimiglia (Jess Mariano) kommt auf etwa zwölf Millionen, Jared Padalecki (Dean Forester) auf rund 14 Millionen, nicht zuletzt dank seines langjährigen Erfolgs mit "Supernatural".

An der Spitze liegen Scott Patterson und Lauren Graham mit jeweils etwa 15 Millionen US-Dollar. Doch eine überragt alle: Melissa McCarthy (Sookie St. James), deren Vermögen auf beeindruckende 90 Millionen US-Dollar geschätzt wird.

Warum die Serie bis heute begeistert

Der Erfolg von "Gilmore Girls" wirkt bis heute nach. 2016 wurde die Serie mit der vierteiligen Netflix-Miniserie "Gilmore Girls: A Year in the Life" fortgesetzt. Fast der gesamte Original-Cast kehrte dafür nach Stars Hollow zurück, sehr zur Freude der Fans.

Die Mischung aus Humor, Herz und schnellen Dialogen hat "Gilmore Girls" längst zu einem zeitlosen Klassiker gemacht und für viele Stars auch zur finanziellen Lebensgrundlage.

