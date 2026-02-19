Private Details "Mord oder Watt?"-Star Antonia Bill verrät: Wenn in ihrer Familie die Fetzen fliegen Aktualisiert: Vor 21 Minuten von teleschau Schauspielerin mit Leib und Seele: Antonia Bill (hier 2022 bei der Premiere des Kinofilms "Stasikomödie") steht seit ihrer Kindheit auf der Bühne. Bild: 2022 Getty Images/Gerald Matzka

Mit neun Jahren stand sie erstmals auf der Bühne: Auftreten liegt Antonia Bill im Blut. Ob Theater, Film, Fernsehen oder als Sängerin: Die Tochter der Kabarettistin Claudia Bill liebt es, Emotionen zu transportieren. So auch als Ermittlerin in der Krimiserie "Mord oder Watt?".

Antonia Bill ist Familientheater gewöhnt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ihre Mutter Claudia gründete vor fast 30 Jahren eine familiäre Schauspielgruppe. Sie selbst, die Kinder Katharina und Antonia sowie Ehemann Uli am Piano sorgen seitdem in Erlangen immer wieder für launige Kabarett-Abende. Sofern es die Zeit erlaubt. Denn die Jüngste in der Sippe ist mittlerweile ein gefragter Film- und TV-Star. So sehen wir Antonia Bill am 20. Februar zum dritten Mal als Polizeihauptkommissarin Wiebke Tönnessen in der ARD-Krimiserie "Mord oder Watt?". Dort muss sie nicht nur den Mord an einer ortsbekannten Umweltaktivistin aufklären, sondern sich auch mit den Eitelkeiten des Schauspielers Tim Seebach (Oliver Mommsen) herumärgern. Dieser spielt einen TV-Kommissar und hält sich für den geborenen Ermittler.

Antonia Bill über ihre Familie: "Bei uns ist immer viel los" 1988 in München geboren, wuchs Antonia Bill mit ihrer fünf Jahre älteren Schwester Katharina in Effeltrich auf. Das fränkische Dorf liegt etwa 20 Kilometer nördlich von Nürnberg. Dorthin hatte es ihren Vater Uli, Mitarbeiter bei Siemens, verschlagen. Ihre Mutter Claudia, gebürtige Essenerin, machte sich zunächst als Kosmetikerin selbstständig. Bis ihr die Idee kam, das lebhafte Familiendasein auf die Bühne zu bringen. Gesagt, getan: Familie Bill mischte ab den späten 1990ern die Erlanger Theaterbühne Fifty-Fifty auf. Material gab es genug. "Bei uns ist immer viel los", verriet Antonia 2024 in einem Interview mit "Für Sie". "Es wird scharf diskutiert und auch ordentlich gestritten." Humoristisches Talent hat besonders Claudia Bill. Das verhalf ihr unter anderem 2018 zu einem Auftritt in der TV-Sendung "Närrische Weinprobe". Bei jeder lustigen Geschichte, die so passiert, "sagt meine Mama, 'ah das könnte ich ja auf der Bühne verwenden'", so Antonia. So lernte das Nesthäkchen von der Pike auf, sich vor Publikum zu zeigen. Kein Wunder, dass sie am Theater hängen blieb: Von 2008 bis 2012 studierte Antonia Bill an der Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" in Berlin. Dort lebt sie auch heute noch. Zehn Jahre lang war sie hauptsächlich auf Theaterbühnen aktiv, ab 2012 sechs Jahre festangestellt im Berliner Ensemble. Aufs Schauspiel reduzieren wollte sie sich indes nicht. Früh zeigte sich, dass sie auch eine grandiose Gesangsstimme hat. 2011 gewann Antonia Bill beim Bundeswettbewerb Gesang Berlin den 1. Preis in der Kategorie "Chanson".

Vom Theater zur Kino-Hauptrolle Ihr erstes Kino-Engagement war sofort eine Hauptrolle. 2013 spielte die damals 24-Jährige im Film "Die andere Heimat - Chronik einer Sehnsucht" unter der Regie von Edgar Reitz. "Ich war damals noch auf der Schauspielschule und wusste gar nicht, wie es beim Film zugeht. Wir hatten 70 Drehtage über vier Monate und ich dachte, so ist Filmemachen und das wird immer so sein", erinnert sich die Darstellerin in einem Interview mit "film-rezensionen.de". Was Antonia Bill sehr spannend fand, war das gemeinsame Arbeiten am Set. "Ich liebe es, in Gruppen zu arbeiten, also keine Einzeldarstellerin zu sein, sondern sich miteinander zu verzahnen, nicht nur mit den anderen Darstellern, sondern auch mit Ausstattung, Kostümbildung oder Kamera." Sie hatte Gefallen am Drehen gefunden. In der Corona-Pandemie konzentrierte sie sich noch mehr auf Film und Fernsehen, "weil die Gastengagements am Theater immer weniger wurden". Neben Auftritten in Serien wie "SOKO Köln", "Die Chefin" und "Rosamunde Pilcher" schnappte sich Antonia Bill noch eine Kinorolle: Im Film "Stasikomödie" von 2022 spielt sie an der Seite von David Kross, Henry Hübchen und Tom Schilling. Viel Beachtung fand die vielseitige Darstellerin 2024 für ihre Verkörperung der Sexarbeiterin Jasmin in der Kölner "Tatort"-Episode "Siebte Etage". Von schmerzhafter Entfremdung von den Eltern bis zum Mord im Affekt ist alles dabei. Diese Rolle sei ein "unglaubliches Geschenk" gewesen, wie sie im selben Jahr in "Für Sie" betonte: "Es ist selten, dass sich die Chance auftut, Rollen zu spielen, die so weit weg von einem selber sind und eine komplette Typ-Veränderung ermöglichen."

Zurück zu den Wurzeln? Antonia Bill hat "ganz viel Sehnsucht" nach dem Theater Ihre erste Liebe, die Bühne, möchte Antonia Bill trotz ihrer großen Erfolge in Film und Fernsehen nicht missen. "Im Moment habe ich unfassbare Sehnsucht nach der Bühne und dem Publikum", gestand sie 2024 in "Für Sie". Sie vermisse allerdings nicht die Strukturen, "so wie ich sie erlebt habe. Da gab es viele ganz tolle Momente, aber auch sehr viel Zerstörerisches." Gleichwohl sei sie dabei, "Theater wieder in meinen Berufsalltag zu integrieren". So offen die Schauspielerin über ihre Arbeit redet, so schweigsam ist sie hinsichtlich ihres Privatlebens. Über ihre Herkunftsfamilie ist einiges bekannt, über ihren Beziehungsstatus nichts. Auch auf ihrem Instagram-Kanal finden sich nur berufliche Posts. Im Berliner "Tagesspiegel" konnte man 2013 zumindest nachlesen: Sie ist Vegetarierin, liebt bayerische Serviettenknödel mit frischer Pfifferlingsoße von ihrer Mutter und mag stinkende Socken überhaupt nicht. "Mord oder Watt? Die wilde Hilde" läuft am Freitag, dem 20. Februar um 20:15 Uhr im Ersten. Zur selben Zeit ist der Krimi im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.