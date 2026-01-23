Die neuen Gottschalks?
Bill und Tom Kaulitz bei "Wetten, dass..?": Medienexperte erklärt, warum das ZDF auf die Zwillinge setzt
Aktualisiert:von Malika Baratov
Übernehmen Kaulitz-Brüder "Wetten, dass ..?"?
Videoclip • 01:09 Min • Ab 12
Hollywood in Halle! Die Kaulitz-Zwillinge sollen "Wetten, dass..?" neues Leben einhauchen. Der Berliner Medienexperte Marcus S. Kleiner zieht klare Parallelen zur Ära von Thomas Gottschalk.
Glamouröses Auftreten und extravagante Looks: Mit Bill und Tom Kaulitz als Gastgeber von "Wetten, dass..?" knüpft das ZDF nach Einschätzung eines Medienexperten bewusst an die Ära von Thomas Gottschalk an. Die Zwillinge sollen dem Showklassiker erneut ein weltoffenes, schillerndes Image verleihen.
Ein bewährtes Showkonzept wird neu aufgelegt
"Das ZDF setzt erkennbar auf eine alte Traditionslinie: 'Unsere Männer in Hollywood bringen Glamour nach Deutschland'", sagte Medienwissenschaftler Marcus S. Kleiner von der SRH University of Applied Sciences in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Dieses Leitmotiv habe bereits die Gottschalk-Jahre geprägt. "Die Kaulitz-Brüder sollen eine junge Version von Thomas Gottschalk darstellen", so Kleiner.
Der 75-Jährige, der lange in den USA lebte, habe in seiner Zeit bei "Wetten, dass..?" ein internationales Lebensgefühl in die Studios gebracht, erklärt der Experte. Genau daran wolle das ZDF nun offenbar anknüpfen. "Hollywood in Halle - danach klingt dieser Plan", sagte Kleiner. Die Ausgabe mit den Kaulitz-Zwillingen, die ebenfalls in den USA leben, ist für Dezember geplant und soll in Halle (Saale) produziert werden.
Auch bei einem anderen Aspekt erkennt Kleiner Parallelen zur Vergangenheit. "Hinzu kommt, dass auch optisch sehr bewusst an bekannte Bilder angeknüpft wird", erklärte er.
Die auffälligen Outfits, das Spiel mit Extravaganz - da gibt es schon starke Parallelen zwischen Thomas Gottschalk und den Kaulitz-Brüdern.
Offiziell bestätigt ist inzwischen, dass Bill und Tom Kaulitz (36), bekannt als Mitglieder der Band Tokio Hotel, den Showklassiker am 5. Dezember 2026 präsentieren werden. Thomas Gottschalk hatte die Samstagabend-Show über Jahre hinweg moderiert und insgesamt 154 Ausgaben geprägt.
