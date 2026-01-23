Hollywood in Halle! Die Kaulitz-Zwillinge sollen "Wetten, dass..?" neues Leben einhauchen. Der Berliner Medienexperte Marcus S. Kleiner zieht klare Parallelen zur Ära von Thomas Gottschalk.

Glamouröses Auftreten und extravagante Looks: Mit Bill und Tom Kaulitz als Gastgeber von "Wetten, dass..?" knüpft das ZDF nach Einschätzung eines Medienexperten bewusst an die Ära von Thomas Gottschalk an. Die Zwillinge sollen dem Showklassiker erneut ein weltoffenes, schillerndes Image verleihen.

Ein bewährtes Showkonzept wird neu aufgelegt

"Das ZDF setzt erkennbar auf eine alte Traditionslinie: 'Unsere Männer in Hollywood bringen Glamour nach Deutschland'", sagte Medienwissenschaftler Marcus S. Kleiner von der SRH University of Applied Sciences in Berlin der Deutschen Presse-Agentur. Dieses Leitmotiv habe bereits die Gottschalk-Jahre geprägt. "Die Kaulitz-Brüder sollen eine junge Version von Thomas Gottschalk darstellen", so Kleiner.

Der 75-Jährige, der lange in den USA lebte, habe in seiner Zeit bei "Wetten, dass..?" ein internationales Lebensgefühl in die Studios gebracht, erklärt der Experte. Genau daran wolle das ZDF nun offenbar anknüpfen. "Hollywood in Halle - danach klingt dieser Plan", sagte Kleiner. Die Ausgabe mit den Kaulitz-Zwillingen, die ebenfalls in den USA leben, ist für Dezember geplant und soll in Halle (Saale) produziert werden.

Auch bei einem anderen Aspekt erkennt Kleiner Parallelen zur Vergangenheit. "Hinzu kommt, dass auch optisch sehr bewusst an bekannte Bilder angeknüpft wird", erklärte er.