Kennst du Lenny Williams? Zu international? Leonardo DiCaprio sollte zu Beginn seiner Karriere seinen Namen wechseln! Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Annalena Graudenz In einer Parallelwelt hätte Lenny Williams statt Leonardo DiCaprio den Oscars 2016 für die Performance in "The Revenant" bekommen. Bild: IMAGO / Capital Pictures

Wie man zum Weltstar wird? Durch viel Talent, eine große Portion Glück, zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und auch ein glamourös klingender Name kann helfen. Leonardo DiCaprio bringt all das mit. Doch ausgerechnet von seinem echten Namen hatte man ihm anfangs abgeraten.

"And the Oscar goes to … Lenny Williams", so hätte es 2016 lauten können, als Leonardo DiCaprio endlich seinen lang ersehnten Oscar gewonnen hat. Wir können ihn uns heute zwar nicht mit einem anderen als seinem besonderen Namen vorstellen - wenn der Schauspieler auf seinen ersten Agenten gehört hätte, wäre jedoch genau das eingetreten.

Ein überraschendes Geständnis im Football-Podcast Dass Leonardo DiCaprio heute zu den größten Stars der Filmgeschichte gehört, steht außer Frage. Er begeistert durch sein schauspielerisches Talent und sein Name klingt nach großer, weiter Welt. Umso überraschender ist eine Anekdote, die der Oscar-Preisträger gerade im Podcast "New Heights" von NFL-Star und Taylor Swifts Verlobten Travis Kelce erzählte. Zwischen Football-Talk und Gesprächen über DiCaprios neuen Film "One Battle After Another" erzählte der Schauspieler, warum sein erster Agent ihm eindringlich von seinem Namen abgeraten hatte. "Endlich hatte ich einen Agenten gefunden, aber er meinte, mein Name sei zu fremdländisch", erinnert sich DiCaprio. "Ich fragte ihn, was er damit meine. Er sagte, dass 'die' mich so niemals engagieren. Mein neuer Name sollte Lenny Williams lauten." Zu der Zeit war der Schauspieler gerade 12 oder 13 Jahre alt.

DiCaprios Vater greift ein: "Nur über meine Leiche" Der junge DiCaprio stand am Anfang seiner Karriere und war offenbar kurz davor, dem Ratschlag zu folgen. Doch sein Vater zog eine klare Grenze - für die wir ihm heute sehr dankbar sind. "Mein Vater sagte nur über meine Leiche", erzählt DiCaprio und muss lachen. Der Name durfte bleiben und mit ihm seine italienisch-deutsche Identität, die später Teil seines weltweiten Wiedererkennungs-Wertes wurde. Heute scheint die Vorstellung, dass Kate Winslet gemeinsam mit Lenny Williams für "Titanic" vor der Kamera stünde oder statt Leonardo DiCaprio Lenny Williams den Oscar für "The Revenant" bekommen hätte, fast absurd. Ein Name, der angeblich "zu fremdländisch" war, ziert nun schon seit Jahrzehnten Blockbuster-Plakate und ist ein absoluter Publikums-Magnet. Ganz neu ist die Anekdote übrigens nicht. Aufmerksame Fans dürften sich erinnern: Schon 1999 hat DiCaprio die Geschichte in der "Late Show with David Letterman" erzählt. Damals war er ein frisch gebackener Superstar.

