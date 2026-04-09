Liebe unter Kollegen Ann-Kathrin Kramer: Mit diesen Schauspielern war sie vor Harald Krassnitzer zusammen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von teleschau Seit 1999 sind sie ein Paar: Harald Krassnitzer und Ann-Kathrin Kramer, hier bei einem Auftritt im Rahmen des Deutschen Fernsehpreises 2017. Bild: 2017 Getty Images/Andreas Rentz

Als sie sich kennenlernten, spielte er einen Priester und sie seine Schwester. Kurz nach dem Film "Hurenmord" wurden Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer ein Paar. Und stehen immer wieder gemeinsam vor der Kamera. Nun auch im Film "Aus dem Leben". So trennen sie Job und Liebe.

Seit mittlerweile 27 Jahren sind Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer ein Paar. Sie haben sich am Set kennengelernt und stehen seitdem auch beruflich immer wieder gemeinsam vor der Kamera. Das aktuellste Projekt läuft am 8. April im ARD-Livestream auf Joyn: der TV-Film "Aus dem Leben". Darin spielen die beiden ein Ehepaar, das nach 25 Jahren in eine große Krise gerät: Die Lehrerin Sabine Schuster (Kramer) erleidet einen Schlaganfall und versucht mühsam, sich wieder in eine gewisse Normalität zurückzukämpfen. Dabei stoßen Sabine und ihr Partner Stefan (Krassnitzer) auch zwischenmenschlich immer wieder an Grenzen. Während Kramer und Krassnitzer in "Aus dem Leben" ein Paar spielen, war es bei ihrem ersten gemeinsamen Projekt noch ganz anders. In dem SAT.1-Film "Hurenmord - Ein Priester schweigt" spielt er den Priester Thomas Fauser, dem ein Mord gebeichtet wird. Sie verkörpert seine Schwester Anna. Die Dreharbeiten fanden 1998 statt und sollten für Krassnitzer und Kramer zum "Matchmaker" werden.

Aller guten Dinge sind drei für Ann-Kathrin Kramer Für die in Wuppertal geborene Schauspielerin ist der Österreicher der dritte Kollege, mit dem sie eine Beziehung eingeht. Von 1990 bis 1992 war die heute 60-Jährige mit Peter Finkbeiner verheiratet, anschließend hatte sie bis 1999 eine Beziehung mit Jan-Josef Liefers. 1997 kam der gemeinsame Sohn Leonard zur Welt. Über Harald Krassnitzers Liebesleben vor 1999 ist öffentlich nichts bekannt. Kein Geheimnis ist dagegen, dass früher seine großen Leidenschaften Fallschirmspringen, Bungee-Jumping und Autorennen waren. "Das war einmal. Alles vorbei. Statt Berggipfel zu erklimmen, gehe ich jetzt mit der Familie wandern", sagte er schon 2004 in der "BZ". Eigene Kinder hat der 1960 in Grödig bei Salzburg geborene Schauspieler nicht. Seit 1999 ist er aber der zweite Papa für Ann-Kathrin Kramers Sohn Leo. Beide Papas verstehen sich übrigens bestens, versichert Krassnitzer. In einem Interview mit der Zeitschrift "Für Sie" erklärte er 2014: "Jan-Josef ist bei uns zu Gast, besucht den Leo, wann immer er kann. Es wird miteinander gegessen, er übernachtet bei uns, die Jungs unternehmen gemeinsam etwas."

Harald Krassnitzer über seine Frau: "Sie überrascht mich tagtäglich" Dass das Paar auch nach 27 Jahren noch harmoniert, hat mehrere Gründe. Einer davon: "Wir haben nie versucht, den anderen zu domestizieren oder zu schauen, dass der jetzt so wird, wie wir ihn gerne hätten", so der "Tatort"-Star 2024 gegenüber "Krone TV". Außerdem werde über alles geredet. Und schließlich: "Keine Folklore!" Was er damit meint: Die Dinge werden direkt und ohne Schnörkel angesprochen, das gelte auch für Liebeserklärungen. Wie im letzten Dezember in einem Interview mit der "Gala", als der Österreicher schwärmte: "Sie überrascht mich tagtäglich, weil sie ja tagtäglich immer schön ist und ich mich jeden Tag freue, wenn ich sie sehe." Ann-Kathrin Kramer fügt im selben Interview hinzu, dass die beiden durchaus gegensätzlich seien. "Aber wir betrachten die Welt und das, was uns wichtig ist, sehr, sehr ähnlich." Krassnitzer und Kramer heirateten am 7. Juli 2009 nach zehn Jahren Beziehung auf einem Schiff auf der Donau in der Wachau. Gemeinsam haben sie zwei Wohnsitze. Sie teilen ihr Leben zwischen Wuppertal und Mieming in Tirol.