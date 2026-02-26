Sommer, Kiwi, Live-Musik "ZDF-Fernsehgarten" 2026: Ticket-Vorverkauf startet – alle Sendetermine der neuen Saison im Überblick Aktualisiert: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Seit 2000 moderiert Andrea Kiewel den "ZDF-Fernsehgarten" und ist für Zuschauer:innen nicht mehr aus dem Format zu denken. Bild: 2024 Getty Images/Thomas Lohnes

Der "ZDF-Fernsehgarten" startet am 10. Mai 2026 in seine 40. Saison. Der Ticketverkauf beginnt am 2. März um 10 Uhr. Hier findest du alle Termine, Mottos und Infos zur neuen Staffel mit Andrea Kiewel.

Der "ZDF-Fernsehgarten" 2026 geht am 10. Mai in die neue Saison – und damit in sein großes Jubiläumsjahr: 40 Jahre "Fernsehgarten". Moderiert wird die Kultshow wie gewohnt von Andrea "Kiwi" Kiewel, live vom ZDF-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg (ZDF-Straße 1, 55127 Mainz-Lerchenberg), immer sonntags von ca. 12:00 bis 14:10 Uhr. Wenn du dir einen Platz im Publikum sichern willst, musst du schnell sein: Der Kartenverkauf für die neue Staffel startet am Montag, 2. März, um 10:00 Uhr über den offiziellen Ticketservice des ZDF. Besonders die beliebten Motto-Shows – etwa Schlagerparty, Discofox, Mallorca-"Fernsehgarten", Oktoberfest oder der große Flohmarkt – sind traditionell rasch ausverkauft. Früh aufstehen, Rechner startklar machen und direkt buchen lohnt sich also.

"ZDF-Fernsehgarten" wird 40 Jahre alt! Ab dem 10. Mai wieder um 12 Uhr hier im ZDF-Livestream

Termine & Mottos 2026 im Überblick Der "ZDF-Fernsehgarten" 2026 läuft vom 10. Mai bis 27. September fast jeden Sonntag live aus Mainz. Im Anschluss sind Anfang Oktober traditionell zwei Ausgaben von "ZDF-Fernsehgarten on Tour" geplant. Die meisten Gäste und genaue Programmpunkte stehen noch nicht fest, die Mottos aber schon. 10. Mai: Saisonauftakt "40 Jahre Fernsehgarten"

17.Mai: Schlagerparty

24. & 31. Mai: Thema noch nicht bekannt

07. Juni: "Vier Jahrzehnte"-Mix

14. Juni: Fußball-Party

21. Juni: Discofox-"Fernsehgarten"

28. Juni: Sommerparty

05. & 26. Juli: Thema noch nicht bekannt

12. Juli: 90er-Party

19. Juli: Mallorca-"Fernsehgarten"

02. August: Rock im Garten

09. August: kein "ZDF-Fernsehgarten"

16. August: Italo-Schlager

23. August: Thema noch nicht bekann

30. August: Schlagerparty

06. & 13. September: Thema noch nicht bekannt

20. September: Oktoberfest-"Fernsehgarten"

27. September: Saisonfinale

"ZDF-Fernsehgarten" on Tour 2026

04. Oktober: Live-Show (Ort & Gäste noch nicht bekannt)

11. Oktober: voraussichtlich vorproduzierte Show (Ort & Gäste noch nicht bekannt)