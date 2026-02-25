Sommer, Kiwi, Live-Musik
ZDF-Fernsehgarten 2026: Vorverkauf startet – alle Termine im Überblick
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Der ZDF-Fernsehgarten startet am 10. Mai 2026 in seine 40. Saison. Der Ticketverkauf beginnt am 2. März um 10 Uhr. Hier findest du alle Termine, Mottos und Infos zur neuen Staffel mit Andrea Kiewel.
Der ZDF-Fernsehgarten 2026 geht am 10. Mai in die neue Saison – und damit in sein großes Jubiläumsjahr: 40 Jahre Fernsehgarten. Moderiert wird die Kultshow wie gewohnt von Andrea "Kiwi" Kiewel, live vom ZDF-Gelände auf dem Mainzer Lerchenberg (ZDF-Straße 1, 55127 Mainz-Lerchenberg), immer sonntags von ca. 12:00 bis 14:10 Uhr.
Wenn du dir einen Platz im Publikum sichern willst, musst du schnell sein:
Der Kartenverkauf für die neue Staffel startet am Montag, 2. März, um 10:00 Uhr über den offiziellen Ticketservice des ZDF. Besonders die beliebten Motto-Shows – etwa Schlagerparty, Discofox, Mallorca-Fernsehgarten, Oktoberfest oder der große Flohmarkt – sind traditionell rasch ausverkauft. Früh aufstehen, Rechner startklar machen und direkt buchen lohnt sich also.
"ZDF-Fernsehgarten" wird 40 Jahre alt!
Termine & Mottos 2026 im Überblick
Der ZDF-Fernsehgarten 2026 läuft vom 10. Mai bis 27. September fast jeden Sonntag live aus Mainz. Im Anschluss sind Anfang Oktober traditionell zwei Ausgaben von "ZDF-Fernsehgarten on Tour" geplant. Die meisten Gäste und genaue Programmpunkte stehen noch nicht fest, die Mottos aber schon.
10. Mai: Saisonauftakt "40 Jahre Fernsehgarten"
17.Mai: Schlagerparty
24. & 31. Mai: Thema noch nicht bekannt
07. Juni: "Vier Jahrzehnte"-Mix
14. Juni: Fußball-Party
21. Juni: Discofox-Fernsehgarten
28. Juni: Sommerparty
05. & 26. Juli: Thema noch nicht bekannt
12. Juli: 90er-Party
19. Juli: Mallorca-Fernsehgarten
02. August: Rock im Garten
09. August: kein ZDF-Fernsehgarten
16. August: Italo-Schlager
23. August: Thema noch nicht bekann
30. August: Schlagerparty
06. & 13. September: Thema noch nicht bekannt
20. September: Oktoberfest-Fernsehgarten
27. September: Saisonfinale
ZDF-Fernsehgarten on Tour 2026
04. Oktober: Live-Show (Ort & Gäste noch nicht bekannt)
11. Oktober: voraussichtlich vorproduzierte Show (Ort & Gäste noch nicht bekannt)
Gästeliste des "ZDF-Fernsehgarten" 2025
Was dich 2026 im Fernsehgarten erwartet
Inhaltlich bleibt der Fernsehgarten auch 2026 das, was ihn seit Jahrzehnten erfolgreich macht: Live-Unterhaltung unter freiem Himmel, viel Musik (vor allem Schlager, Pop & Party-Sounds), Games, verrückte Aktionen und immer wieder prominente Gäste. Pro Sendung sind rund 5.000 Zuschauer:innen vor Ort, im TV schalten regelmäßig 1,5 bis 2 Millionen Menschen ein – damit gehört der Fernsehgarten gemeinsam mit Formaten wie "Immer wieder sonntags" zu den beliebtesten Sonntagvormittags-Shows.
2026 wird ein besonderes Jahr: Zum Start am 10. Mai feiert das ZDF "40 Jahre Fernsehgarten". Die Show läuft seit 1986, wurde 2014 sogar ins Guinness-Buch der Rekorde als am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungssendung aufgenommen – und ist eng mit Andrea Kiewel verbunden. In Jahren, in denen Kiwi pausiert hat, sind die Quoten spürbar gefallen, nach ihrer Rückkehr wieder hochgegangen – ein ziemlich klares Zeichen, wie wichtig sie für das Format ist.
Welche Stars genau auftreten, welche Specials, Spiele und Aktionen geplant sind, verrät das ZDF wie immer nach und nach. Mit Jubiläums-Saison, Kultmoderatorin, frischen Motto-Shows und den beliebten "on Tour"-Ausgaben Anfang Oktober dürfte der Fernsehgarten 2026 für Fans wieder ein Pflichttermin werden – ob vor Ort in Mainz oder ganz gemütlich bei dir Zuhause auf dem Sofa
