Programmänderung
"ZDF Magazin Royale"-Specials zur gewohnten Uhrzeit, aber wo ist Jan Böhmermann?
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Am 27. Februar geht es wieder los! "ZDF Magazin Royale" kommt mit neuen Folgen. Doch schon im April pausiert die Show erneut. Stattdessen sind Sondersendungen angekündigt - mit einer Überraschung.
Das "ZDF Magazin Royale" geht bald wieder los
Die Winterpause von "ZDF Magazin Royale" endet: Am 27. Februar meldet sich Jan Böhmermann mit seiner Show zurück. Doch bereits ab 9. April pausiert die reguläre Sendung erneut. Stattdessen schickt die Show "ZDF Magazin Royale präsentiert: ZMR vor Ort" auf Tour.
Vier Wochen lang laufen die Spezialfolgen auf dem gewohnten Sendeplatz: freitags um 23 Uhr. Präsentiert werden sie von Carolin Worbs und Chris Sommer. Beide gehören zum Autor:innen-Team der Satireshow.
In der offiziellen Beschreibung der Spezialfolgen wird Jan Böhmermann nicht genannt. Ob das lediglich Teil des Konzepts ist oder mit seiner langfristigen Vertragsplanung beim ZDF zusammenhängt, ist bislang nicht bestätigt.
"ZDF Magazine Royale" ab 27. Februar immer freitags um 23 Uhr
