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17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 29.06.2026: Die aktuelle Sendung vom 29.06.2026
24 Min.Folge vom 29.06.2026Ab 12
+++ Schwere Unwetter und brennende Wälder: Wie geht's mit dem Wetter weiter? +++ Klarheit nach fast 42 Jahren: Urteil im Mordfall Maria Köhler +++ WM-Fieber oder Fußball-Frust? Wir machen den Bayern-Check
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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