17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 04.07.2026: Die Sendung vom 04.07.2026
48 Min.Folge vom 04.07.2026Ab 12
+++ Supertrend Camping: So vermeiden Sie Ärger beim Zelten +++ Aus leer wird lebendig: Ein Dorf rettet sein Wirtshaus +++ Unglaublich: Frau will 50 Triathlons in 50 Tagen schaffen
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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