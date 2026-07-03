17:30 SAT.1 Bayern
Folge vom 03.07.2026: Die Sendung vom 03.07.2026
24 Min.Folge vom 03.07.2026Ab 12
+++ Jetzt ist es aus: Nagelsmann tritt als Bundestrainer zurück +++ Nach Rettungsversuch für Laura Dahlmeier: Thomas Huber geehrt +++ Schwanz ab durch einen Zug: Biber Barbaras zweite Chance
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2024-2026: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG & © Season 2024: Privatfernsehen in Bayern GmbH & Co. KG. & © Season 2025: ?utm_medium=whatsapp&utm_source=social
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren