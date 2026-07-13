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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Die Sendung vom 13.07.2026

SAT.1Folge vom 13.07.2026
Die Sendung vom 13.07.2026

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17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

Folge vom 13.07.2026: Die Sendung vom 13.07.2026

24 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12

+++ Gefährliche Trockenheit: Steigende Brandgefahr und erste Feuer in Schleswig-Holstein +++ Toller Ausblick: Der Alster-Pavillon bekommt erstmals eine Dachterrasse +++ Faszinierende Schmetterlinge: Mittendrin zwischen exotischen Faltern im Kieler Botanischen Garten +++

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