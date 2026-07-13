17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 13.07.2026: Die Sendung vom 13.07.2026
24 Min.Folge vom 13.07.2026Ab 12
+++ Gefährliche Trockenheit: Steigende Brandgefahr und erste Feuer in Schleswig-Holstein +++ Toller Ausblick: Der Alster-Pavillon bekommt erstmals eine Dachterrasse +++ Faszinierende Schmetterlinge: Mittendrin zwischen exotischen Faltern im Kieler Botanischen Garten +++
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2025-2026: Sat.1 Norddeutschland GmbH & © Season 2025: SAT.1 Norddeutschland GmbH