17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 14.07.2026: Die Sendung vom 14.07.2026
24 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12
+++ Unwetter im Norden: Hagelschauer und Starkregen fluten Keller und Straßen +++ Promenade in der City: Neue Domachse soll die Alster mit der Elbe verbinden +++ Tiere in Not: In den Ferien ausgesetzt und jetzt im Tierheim in Schleswig-Holstein +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
12
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